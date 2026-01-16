Marcelo Ebrard asegura que convenció a BTS de realizar gira en México; así los convenció

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que convenció al famoso grupo surcoreano BTS de realizar una gira en México, luego de compartir un video en su cuenta de TikTok en el que conversa con Kim Seok-Jin, integrante de la banda. En el material difundido, el funcionario invita a la agrupación a presentarse en el país y destaca el tamaño del mercado mexicano.

"Les dije que los iba a convencer. En nuestro país somos 130 millones (…) estamos esperando por ustedes", expresó Ebrard durante el encuentro. En respuesta, Jin señala: "Sí son un montón, ok, iremos a México, juramos que iremos el próximo año2.

Estamos esperando por ustedes", agregó el funcionario.

Posteriormente, BTS confirmó de manera oficial que México formará parte de su gira mundial 2026. De acuerdo con el anuncio, el grupo ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, con el Estadio GNP como una de las sedes consideradas. Sin embargo, hasta el momento, la empresa promotora no ha confirmado de forma definitiva el recinto.

La confirmación de las fechas generó reacciones inmediatas entre seguidores del grupo, conocidos como ARMY, quienes desde el anuncio se preparan para el proceso de venta de boletos. Según información difundida por Weverse, la preventa oficial para miembros ARMY se llevará a cabo los días 22 y 23 de enero, y requerirá registro previo y una membresía activa. Para acceder a la preventa, los usuarios deberán vincular su membresía ARMY con una cuenta de Ticketmaster, utilizando el mismo correo electrónico y proporcionando su número de membresía al momento de la compra. Las sedes y la distribución de boletos por ciudad se anunciarán oficialmente en los próximos días.

¿Quién es BTS?

BTS es un grupo musical surcoreano formado a principios de la década de 2010, considerado el grupo de K-pop más importante a nivel internacional. La boyband se encuentra compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Además, han sido nominados. De acuerdo con Billboard, la cifra que se proyecta para la derrama económica de su gira mundial con 79 fechas alrededor del mundo podría generar un impacto de mil millones de dólares.

La inyección de capital incluye venta de mercancía, acuerdos de licencia, venta de álbumes e ingreso por transmisión vinculados al primer lanzamiento del grupo desde que completó el servicio militar. Esta gira mundial abarcará los continentes de Asia, Europa y América del Norte, lo que podría posicionarse entre los mayores eventos de conciertos del año.

