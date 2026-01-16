Meghan Markle regresará al Reino Unido y hace exigencias al Rey Carlos III: "Quiere una fortaleza"

California, Estados Unidos.- Tal parece que tras seis años lejos de Londres y de todo lo que tenga que ver con la Corona británica, la exroyal y exatriz, Meghan Markle, finalmente dejará de lado las diferencias y regresará al Reino Unido, pero no para siempre, sino momentáneamente, y para ello le ha hecho exigencias al Rey Carlos III, en las que al parecer "quiere una fortaleza" para su seguridad.

Como se sabe, desde el año del 2020, los exconocidos duques de Sussex se encuentran fuera del Reino Unido, cuando decidieron separarse de la Realeza británica y volver al país natal de Markle, Estados Unidos, para vivir una vida más tranquila y lo más normal posible al lado de su entonces único hijo. Ahora, a seis años del anuncio de separación y haber abandonado Londres, la pareja solo ha estado en la ciudad natal de Harry juntos en el funeral de la Reina Isabel II.

Pero ahora, según informes, la actriz de Suites aparentemente va a regresar a Inglaterra en el año del 2027 para acompañar al hijo menor de Lady Di en las celebraciones previas a los Juegos Invictos, que se llevará a cabo en Birmingham. La fuente asegura que Meghan y Harry siguen exigiendo seguridad máxima mientras que estén en dicho país, pues temen por su vida y la de sus hijos, que al parecer se quedarán en Estados Unidos.

Here’s my analysis of why MEGHAN MARKLE LIES with such ease and how the Oprah interview exposed it.



There are lies that come from panic. There are lies that come from confusion. Then there are lies that come from entitlement. The kind that slip out smoothly, confidently, without… pic.twitter.com/aTT8yHr09d — Queen Esther (@XOQueenEsther) January 16, 2026

El experto en realeza, Tom Shuter, asegura que entre las exigencias que la exactriz de Hollywood interpuso varias exigencias a su suegro, como salvarguardase en el hotel Hyatt con cuatro pisos cerrados sólo para ella, además de seguridad las 24 horas del día, con escoltas, pisos privados, control total del hotel y que "cualquier persona que interactúe con ella debe llamarla Su Alteza Real, la duquesa de Sussex, sin excepciones".

De la misma manera, se dice que la cuñada del Príncipe William, ha pedido que además de los escoltas y tener cuatro pisos privados solo para ella, Harry y su equipo, también quiere seguridad extra afuera del hotel, que el personal no la vea, tener todo el control sobre su áreas, además de conductores disponibles a las 24 horas del día, una flota de autos de lujo y una escolta policial desde el aeropuerto hasta el hotel, chef, asistente, peluquería y maquillaje: "Esto no sólo es protección. Está pidiendo una fortaleza. Cristales blindados en los Juegos, seguridad armada dondequiera que vaya", agregaron.

Todo depende de la revisión de seguridad. Hasta que esa decisión sea definitiva, nada está garantizado", añadió.

This is Meghan Markle performing relevance while Prince Harry plays the world’s most expensive hype man. He went from royalty to background extra in Meghan Markle’s delusion. And nothing reveals insecurity faster than loudly name dropping Beyoncé on camera. Utter clownery. pic.twitter.com/V5s13OGtnW — Queen Esther (@XOQueenEsther) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui