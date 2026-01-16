Miranda Rijnsburger, la discreta esposa de Julio Iglesias, reaparece tras denuncias por abuso sexual

Ciudad de México.- Continúa el problema legal del exitoso cantante español Julio Iglesias y, como te informamos este día en TRIBUNA, el intérprete de La Vida Sigue Igual volvió a manifestarse en redes sociales; sin embargo, quien también quiso expresarse brevemente fue su actual esposa, y en nuestro medio te contaremos un poco sobre esta mujer, que ahora tiene 60 años.

Antes que nada, te reiteramos que el padre de Enrique Iglesias escribió en un comunicado que jamás le faltó el respeto a ninguna mujer: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", aseveró.

¿Qué dijo Miranda Rijnsburger?

Por su parte, su pareja, identificada como Miranda Iglesias, comentó en ese mismo post: "A tu lado, siempre", acompañado de un emoticón de corazón blanco. Es importante agregar que la madre de cinco hijos mantiene su perfil en privado. De hecho, en el mismo comunicado, alguien más publicó una frase con un mensaje opuesto al de la originaria de Leimuiden, Países Bajos: "Siempre al lado de las víctimas", afirmó @eliavegacorcoba.

Miranda Iglesias

¿Qué se sabe de su esposa?

Según información en línea, Miranda nació el 5 de octubre de 1965 y tiene orígenes muy humildes, ya que creció en una casa flotante. Estudió secretariado y durante un tiempo se dedicó al modelaje, carrera que dejó para enfocarse en sus hijos. La historia de amor con Julio Iglesias comenzó en 1990, en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia; Miranda tenía entonces 25 años y Julio Iglesias 47.

A pesar de la evidente diferencia de edad, él la invitó a un concierto esa misma noche, y para 2010 se casaron en una ceremonia íntima en Marbella, España. Actualmente, son de las parejas de celebridades que prefieren mantener un perfil bajo y residen entre Miami, Punta Cana y ciertos lugares de España. Sus hijos son Miguel, Rodrigo, las gemelas Cristina y Victoria, y Guillermo.

