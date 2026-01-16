¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 16 de enero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 16 de enero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo triunfos divididos en sus dos duelos, al igual que en la semana pasada.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en el que por desgracia los rojos no han podido mantenerse y sigue causando que entre ellos haya divisiones y los ánimos estén por los suelos, y los pleitos cada vez más presentes.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se dice que al estar los hombres en riesgo, los egos van a estar presente y como en los últimos días, Emilio Rodríguez y Mario 'El Mono' Osuna', volverán a tener disputas en contra de los varones azules, como Adrián Leo.

A Evelyn no se le escapó ¡nada! uD83EuDEE2 Nuestra atleta Azul reveló que está enamorada de la vida. uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDD35 #ExatlónMéxico https://t.co/vqG4mYAhgQ — Exatlón México (@ExatlonMx) January 16, 2026

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 16 de enero, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en una de las competencias, y en otra los rojos retomarían la fuerza, dándole un giro y mandando a uno de los azules, por lo que se instalarían uno de cada color, y el domingo 18 de enero se desempataría.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria azul como ha pasado en los últimos días de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui