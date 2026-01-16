¿Revela invitados? Bad Bunny exhibe VIDEO con adelantos de su show del Medio Tiempo del Super Bowl LX

Santa Clara, California.- El reconocido cantante de origen puertorriqueño de reguetón, Bad Bunny, se ha vuelto tendencia en redes sociales, debido a que compartió un video en redes sociales, donde exhibe adelantos de lo que se puede esperar será su tan polémico show del Medio Tiempo del Super Bowl LX, ¿acaso ha revelado que tendrá invitados especiales para el evento deportivo más esperado del año?

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y aunque aún se desconoce que equipos van a disputarse el trofeo Vince Lombardi, sí se sabe que el puertorriqueño de nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio, será quien amenice el medio tiempo, lo que lo convertirá en el primer headliner que realizar un show predominantemente en español. Él mismo ha dejado en claro que mantendrá en alto sus raíces latinas.

Ahora a tan solo unas pocas semanas de que se viva la final de temporada de la NFL y por fin un equipo sea el ganador de esta, a través de la cuenta de Instagram de Apple Music, patrocinador oficial del show de medio tiempo, y del intérprete de DTMF, han lanzado un nuevo adelanto de lo que será la presentación de Bad Bunny, en este importante evento deportivo que ha sido visto por millones en tiempo real.

En el material audiovisual, se puede ver al cantante al bailar al ritmo de su tan famoso tema Baile Inolvidable, mientras que está rodeado de gente latina, al también bailar y cantar dicho éxito musical, junto al mensaje "El 8 de febrero, el mundo bailará". Con esto queda más que claro que el sabor latino estará presente como ya había advertido el cantante, y posiblemente se podría ver a uno o dos invitados, colegas de reguetón.

Cabe mencionar que esta será la segunda ocasión en que el intérprete de Krippy Krush, debido a que la primera aparición que tuvo en el show de Medio Tiempo fue en el año del 2020, cuando fue el invitado especial de la reconocida cantante colombiana, Shakira, y la también puertorriqueña nacionalizada estadounidense, JLo, por lo que las expectativas son bastante altas y se esperan invitados de dicho calibre.

Fuente: Tribuna del Yaqui