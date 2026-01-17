"Berridos guturales": Memo Ríos desacredita a Bad Bunny, crítica su voz y divide a la opinión pública

Ciudad de México.- Memo Ríos es un reconocido músico y comediante mexicano que, a pesar de contar con una amplia trayectoria en este último sector, no está exento de controversias, y hace un par de horas así lo demostró con una polémica publicación en Facebook. El famoso se refirió al exitoso compositor puertorriqueño Bad Bunny, sin embargo, sus seguidores no se tomaron de buena manera sus palabras.

Para empezar, aunque dejó en claro que no tiene nada en contra del intérprete, sí puntualizó que, desde su perspectiva, al artista le va bien únicamente porque cuenta con un público poco exigente, que se conforma con lo mínimo que ofrece el productor. Incluso utilizó fuertes expresiones para remarcar lo que considera una falta de "talento" del hombre de 31 años, quien se especializa en géneros musicales como el reguetón y el trap latino.

No obstante, lo que más causó polémica fue cuando centró sus críticas en la voz de Bad Bunny. De forma irónica, mencionó que Guillermo del Toro debería contratar al cantante con el objetivo de que lo eligiera para crear efectos sonoros "macabros", ya que en repetidas ocasiones algunas personas han asegurado que carece de cualidades vocales y, aun así, continúa realizando giras mundiales. De esta manera, para Memo Ríos no son más que "berridos guturales que evocan al chamuco y a sus ruidos infernales".

“Así son los seguidores del Conejo Malo, aunque ellos sí se bañan, pero cuando lo hacen se les olvida limpiar su cerebro lleno de basura y, por consiguiente, les gusta escuchar siempre lo mismo. No tienen remedio, y al Conejo Malo lo comparan con verdaderos genios musicales como Michael Jackson. Pero hay que analizar y reflexionar que lo que ellos comparen u opinen no tiene validez real alguna. ¿Cómo pueden opinar si ni siquiera saben que sale aire flatulento cuando comen tuna?", señaló.

Publicación de Guillermo Memo Ríos

Es necesario aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el famoso puertorriqueño no ha salido a expresar su opinión al respecto; no obstante, en TRIBUNA te tendremos sus declaraciones una vez que se pronuncie. Por último, en la publicación de Ríos algunos le aplaudieron su valentía, mientras que otros consideraron que se excedió y que las comparaciones fueron irracionales; incluso le recordaron la época en la que él mismo contaba con una sólida base de seguidores. Ahora te toca a ti, ¿estás de acuerdo con Memo Ríos?

Fuente: Tribuna del Yaqui