Despedirían a conductor de 'La Casa de los Famosos México 3' por golpear a elemento del staff

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la querida influencer y actor, Wendy Guevara ha decidido romper el silencio sobre la verdad de que fuera conductora en La Casa de los Famosos México 3, explicando que si ella reemplazó al reconocido actor y presentador, Mauricio Garza, fue por decisión de la producción y del famoso artista, ¿acaso si golpeó a elemento del staff?

Después de haber sido presentador de la pre y post galas junto a Cecilia Galliano, por dos temporadas, Garza en la tercera entrega fue reemplazo por Guevara, y ahora, tras tantos dimes y diretes, la influencer quiso aclarar todo y en entrevista expresó: "A ver, yo quiero aclarar lo de Mauricio Garza. Yo no dije que por eso lo corrieron, ni nada. Sobre todo, él ya había dicho un año antes que ya no iba a estar en la tercera temporada. En la segunda temporada él dijo: 'Yo ya no voy a estar en la tercera'".

"Yo solo dije que le gritó al director… perdón, al del chícharo. No dije que por eso lo corrieron. Sí le gritó, alegaron y todo, pero en ningún momento dije que por eso lo corrieron. Él siguió trabajando, después de su reconciliaron y siguieron trabajando toda la temporada de La Casa de los Famosos México.

Él ya había comentado que no iba a estar en la tercera, entonces nada más pegaron la información y dijeron: '¿Cómo?'. Pero lo dije yo en el podcast que tenemos Nicola Porcella y yo. Y pues bueno, es que se me sale la boca… Dije que él había tenido un encontronazo un día".

La gente pensaba que me había gritado a mí, pero no, le estaba gritando a la persona del chícharo. Él estaba muy molesto —ay, lo amo y no se va a enojar— y le dio una patada a una puerta y le hizo un hoyo. Eso fue lo que sucedió y lo platiqué en el podcast. Ay, no es que me regañen, simplemente platiqué lo que sucedió porque Nicola me 'envenenó la sangre'. Nicola dijo: 'No sé qué dijo Mau de ti allá donde estábamos grabando en Bilbao'".

Hasta ahorita no me ha reclamado y no me he fijado si ya me dejó de seguir. Pero todo bien, yo lo quiero mucho a mi Mau. Yo estoy como Carmelita Salinas (que en paz descanse): les digo de todo y luego digo 'Ay, pero cómo lo quiero'". finalizó la creadora de contenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui