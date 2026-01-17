Después de días de incertidumbre, Adal Ramones da su versión sobre el retraso de la gira de 'Otro Rollo'

Ciudad de México.- Hace unos días te contamos en TRIBUNA que la gira del elenco original de Otro Rollo fue pospuesta por "cuestiones logísticas", información que fue difundida mediante un comunicado por la promotora One MusicVibe. Esta noticia, como era de esperarse, provocó que en redes sociales se manifestaran todos aquellos que ya habían adquirido boletos, pues aunque se les aseguró que la garantía seguiría siendo válida, a una parte del fandom le resultó extraño el anuncio.

"Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. En caso de no poder asistir, el público podrá solicitar su reembolso directamente con la boletera donde realizó su compra, conforme a sus políticas. La información detallada sobre las nuevas fechas será compartida antes del 20 de enero de 2026 a través de las redes sociales de Enrollados y MusicVibe", señala un fragmento del escrito.

Tras varios días de incertidumbre, una de las figuras principales que está contemplada para participar en el espectáculo habló al respecto y, aunque no ofreció demasiados detalles, sí volvió a despertar la curiosidad de los usuarios. Nos referimos a Adal Ramones, quien fue interceptado por distintos medios durante la premier de LOL: Buscando Talento. Fue en la alfombra roja donde confirmó que, efectivamente, la decisión se debió a temas de logística.

Asegura que no hay otra razón

"Se pospone, no se detuvo. Pero a nosotros la empresa, desde el año pasado, nos dijo: 'Oigan, creo que no debimos haberlo hecho'. Ya había… el día que empezó la venta de boletos, como a las dos o tres semanas, dijeron: 'Nos gustaría cambiarla porque es inicio de año'. Le dije: 'Pues ustedes digan'", aseveró el titular del programa de TV Azteca La Granja VIP, que a finales del año pasado llegó a su fin.

#Tendencias | Directora de 'Stranger Things' rompe el silencio y finalmente revela si el final fue escrito por la IA uD83DuDE31uD83DuDCFAhttps://t.co/2WckA9azoR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

¿Es porque se vendieron pocos boletos?

El reconocido conductor negó categóricamente que esa haya sido la verdadera razón y aclaró que la producción optó por mover la fecha de arranque debido al Mundial de Futbol México-Estados Unidos-Canadá 2026. Aunque no reveló una fecha exacta, sí adelantó que probablemente el inicio de la gira será en septiembre. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui