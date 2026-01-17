Directora de 'Stranger Things' rompe el silencio y finalmente revela si el final fue escrito por la IA

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida directora de Stranger Things que estuvo en la preparación de su último episodio, Martina Radwan, acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio ante la serie de acusaciones que se han hecho sobre el final de la exitosa serie, revelando si fue escrito por la IA. En los últimos días acusaron a los hermanos Duffer de haber usado una de sus herramientas populares para escribirlo.

El pasado 1 de enero del 2026, se estrenó en Netflix la gran final de la serie Stranger Things, que ha sido de las más exitosas en la década de los 2020's, en el que finalmente se vieron enfrentamientos claves que tanto deseaban, como que finalmente 'Once', interpretada por Millie Bobby Brown, se enfrentara en contra de 'Vecna', interpretado por Jamie Campbell Bower, y el 'Desollamentes', sin embargo, también hubo muchos descontentos con los finales, como el del personaje principal, 'Once'.

Ante el gran éxito de la serie y del final, los productores el pasado 12 de enero estrenaron el detrás de cámara de la creación del último episodio, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, pero, además de nostalgia e impresión, también despertaron indignación, pues muchos fans afirman que en este video pudieron ver que en la computadora de Ross Duffer, uno de los productores y creadores de la serie, tiene una pestaña de ChatGPT abierta, por lo que los acusaron de usar la Inteligencia Artificial para escribir el gran final.

Ante esto, Martina en una entrevista para el portal The Hollywood Reporter, fue contundente al negar que se utilizara dicha herramienta para escribir algo, incluso destacó que: "¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?", señalando que la producción suelen usar la tecnología para hacer consultas sobre ciertos aspectos con los motores de búsqueda, destacando que hay un smartphone junto al teclado por lo mismo.

Finalmente, la directora fue contundente al asegurar que los hermanos Duffer o cualquiera de la producción, edición y dirección, no usaron ninguna práctica poco ética en la creación de absolutamente nada del gran final de Stranger Things, y todo fue realizado por ellos mismos: "No vi un uso poco ético de IA generativa. Presencié intercambios creativos, conversaciones y desarrollo de historias. La gente piensa que una sala de guionistas es solo gente sentada escribiendo, pero es un intercambio de ideas constante".

