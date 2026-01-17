En Televisa prohibirían a Juan Osorio contratar a Eleazar Gómez para novela por irse a TV Azteca

Ciudad de México.- Todo parece indicar que los altos mandos de Televisa habrían revocado nuevas oportunidades al polémico actor mexicano, Eleazar Gómez, pues se dice que al parecer al reconocido e importante productor de melodramas, Juan Osorio, le habrían prohibido contratar al también cantante para su nueva novela. Al parecer el motivo no sería sus antecedentes penales, sino que se fue a TV Azteca.

Como se sabe, tras más de una década de haber trabajado juntos, Silvia Navarro volvió a ser parte de una producción de Osorio, la cual llevará por nombre Guardián de mi Corazón. Al parecer, según rumores, este melodrama además de reunir a los artistas, y ser el regreso de Silvia a la empresa San Ángel, se dice que también será el retorno de Gómez, pues al parecer, el productor se habría puesto en contacto con él para contratarlo.

Ante esta serie de dimes y diretes, en una reciente entrevista del productor de Mi Corazón Es Tuyo, declaró que sí tiene sorpresas importantes para esta novela, pero no reveló cuales, sino que simplemente señaló que habrá un cameo con actor ajeno a la novela muy querido, pero hasta no tener nada concreto no puede afirmar nada ni dar nombres: Mira, tengo dos sorpresas que vamos a hacer ahí de la novela. Hay un cameo por ahí que estamos planeando, pero mientras no lo tenga seguro, no lo voy a compartir".

Eleazar en Guardián de mi Corazón", #LaGranjaVIP pic.twitter.com/SToN1rH9H0 — BENYAMIN MERCURY uD83DuDC31 (@Agusromeh) January 8, 2026

Con respecto al tema en específico del actor de Atrévete a Soñar, Juan declaró que por el momento no tiene nada para él en específico, agregando que además, lo que a él le preocupa es mantener con los altos mandos la idea de darle prioridad a tenerle las puertas abiertas al actor que se encuentra encarcelado en Estados Unidos, Pablo Lyle: "Yo prefiero a Pablo Lyle ahorita. Estoy cuidando el regreso de Pablo Lyle ahora que salga".

Cabe mencionar que aunque Osorio declaró que por el momento era un no para Gómez, en redes sociales comenzó a decirse que la verdadera razón, era que los ejecutivos de Televisa están molestos con el actor por formar parte de la primera temporada de La Granja VIP y no le perdonan el que haya aceptado trabajar para la competencia, y por el momento quedaría vetado de sus foros de grabaciones.

Así lucen los próximos protagonistas de telenovela ?uD83DuDCFA

Silvia Navarro, Daniel Arenas y Diego Klein deslumbran en la sesión fotográfica oficial de #GuardiánDeMiCorazón ???uD83DuDD25uD83CuDFAC

Una historia que promete emociones intensas, y grandes actuaciones de la mano del productor Juan Osorio… pic.twitter.com/JkDrYNbvvG — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) January 7, 2026

