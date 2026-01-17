¿Ferka terminó con Jorge Losa por Nicola Porcella? El actor de Televisa pasaría la noche con la conductora

Ciudad de México.- El polémico actor y presentador peruano, Nicola Porcella, recientemente causó un gran revuelo, cuando afirmó que podría pasar una noche al lado de la conductora y actriz mexicana, Ferka, a meses de que esta confirmara que terminó su relación amorosa con el galán de melodramas español, Jorge Losa, ¿acaso será que su rompimiento fue por el histrión de Televisa?

Como se sabe, a mediados del 2025, después de haberse reconciliado y superado la infidelidad del reconocido exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, la también actriz de melodramas, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, confirmó su separación de Losa, asegurando que fue elección de ambos, y que lo respetaba, pero ella no podía vivir solamente de promesas, así que decidió tomar la elección de ir por caminos separados.

En ese momento, se dijo que la separación se dio a causa de que supuestamente la actual presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, ya que semanas antes, la actriz fue captada con un misterioso hombre en evento mientras que el actor de La Rosa de Guadalupe se encontraba en España con su madre. Poco después, el supuesto amante de Ferka salió a desmentir las acusaciones en su contra.

"Perdí mi chispa, mi luz"



Jorge Losa abrió su corazón y nos reveló detalles inéditos sobre su rompimiento con Ferka, así como las dificultades que ha tenido para poder sobrellevar el duelo.



"Yo deseo que la rompa y que le vaya mejor que a nadie", mencionó Jorge.



uD83DuDCF9 Johany… pic.twitter.com/qUj6Nb3Gpo — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 11, 2026

Ahora, tras meses de haberse separado, Nicola y Wendy Guevara revivieron la polémica, pues el expresentador del programa Hoy, declaró que Ferka decidió terminar con Jorge por su culpa, señalando que la actriz se puso celosa de la influencer, además agregó que Porcella aseguró que ahora a él le toca "darse a la Ferka", o sea, que podrían tener una relación sentimental o simplemente pasar una noche juntos.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, sorprendida por la inesperada confesión del actor de Amanecer, le cuestionó si hablaba en serio sobre tener una relación íntima con Ferka, este le dijo que "sí, a huev...". Como era de esperarse, estas declaraciones hicieron que el actor fuera sumamente criticado en redes sociales y lo tacharan de ser un "patán de primera" que le "hizo falta mucha madre".

De que me perdí estos días?uD83DuDE31uD83EuDD2D pic.twitter.com/0rrJPvs5bI — Maremoto 2.0 (@Terremotodemar) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui