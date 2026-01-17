Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 18 de enero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol en Capricornio

Ciudad de México.- El domingo 18 de enero de 2026 se vive bajo una energía de cierre y revelación, marcada por el Sol en los últimos grados de Capricornio, lo que anuncia cambios importantes en el zodiaco. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día el Universo empuja a muchos signos a mirar de frente lo que ya no encaja, soltar cargas emocionales y aceptar verdades que habían estado evitando.

Nana Calistar advierte que los astros no dejan espacio para el autoengaño este domingo: lo que no suma, estorba. Es momento de cerrar ciclos, agradecer aprendizajes y preparar la mente y el corazón para la nueva energía que se aproxima. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para continuar el 2026 con mayor claridad y conciencia.

Horóscopos de Nana Calistar para este domingo 18 de enero de 2026

Aries

Domingo para bajar el ritmo y pensar antes de actuar. No todo se arregla peleando. En el amor, una verdad sale a la luz y te obliga a decidir. Cuida tu energía.

Tauro

Deja de cargar problemas ajenos. Hoy te toca pensar en ti. En lo económico, evita gastos impulsivos. En el amor, alguien espera una señal clara.

Géminis

Traes la cabeza hecha bolas. Date espacio para ordenar ideas. En el trabajo, planea la semana. En el amor, no prometas más de lo que puedes dar.

Cáncer

La nostalgia te puede ganar, pero no te estanques ahí. Aprende de lo vivido. En el amor, conversación sanadora. Descanso necesario.

Leo

No todo gira a tu alrededor, bájale dos rayitas al ego. Buen día para reconciliarte o cerrar ciclos. En el amor, alguien quiere claridad.

Virgo

Quieres tener todo bajo control y no se puede. Suelta. En lo laboral, reconoce tus logros. En el amor, deja de analizar tanto.

Libra

No intentes quedar bien con todos. Hoy te toca elegirte. En el amor, decisión importante. Dinero estable, pero con límites.

Escorpio

Intuición poderosa. Si algo no vibra, no lo fuerces. En el amor, pasión intensa, pero cuida los celos. Verdades que liberan.

Sagitario

Domingo para reflexionar y replantear metas. No huyas de lo que te toca enfrentar. En el amor, alguien quiere compromiso.

Capricornio

El cierre de ciclos te pesa, pero es necesario. Reconoce cuánto has crecido. En el amor, deja de guardarte lo que sientes.

Acuario

La energía empieza a moverte por dentro. Ideas nuevas surgen. En el amor, sorpresa inesperada. Confía en tu intuición.

Piscis

Deja de culparte por todo. No eres responsable de la felicidad ajena. En el amor, momento de sanar y perdonar.

