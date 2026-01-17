¿Otra vez Christian Nodal? Compra joya y lo acusan de repetir historial amoroso con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Como ya es costumbre, nuevamente la relación entre el reconocido cantante sonorense Christian Nodal y su esposa, la intérprete de Que Agonía, Ángela Aguilar, se ha convertido en tema de conversación. En esta ocasión, la atención se centró en un supuesto regalo que el cantautor tenía preparado, el cual finalmente no resultó ser como la gran mayoría de los internautas lo imaginaban. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este tema.

¿Qué compró Nodal?

El cantante de 26 años adquirió una pieza sumamente costosa en la joyería Braggao MX, ya que el negocio compartió el artículo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, generando una ola de reacciones. La controversia comenzó debido a que se trata de un brazalete plateado con diamante natural, el cual tiene grabado el nombre de Ángela, detalle que para los usuarios no dejó lugar a dudas sobre quién sería la destinataria del obsequio.

"Un brazalete que guarda significado en cada detalle. Diamante natural en corte redondo, grabados artesanales y elementos simbólicos que lo hacen único. En Braggao contamos historias a través del oro y el brillo", se lee en el mensaje compartido por la empresa. De hecho, poco tiempo después, el exnovio de Belinda reaccionó a la publicación con un emoji de corazón y uno de fuego, por lo que no quedó duda alguna sobre quién realizó la compra.

Joya que supuestamente compró Ángela Aguilar

Como era de esperarse, aquellos que continúan molestos por las supuestas malas acciones de la pareja no tardaron en expresar su opinión. Predominaron los comentarios que señalan que no resulta extraño que Christian Nodal haga regalos costosos, ya que, según ellos, también lo hacía con la madre de su hija, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, antes de que presuntamente fuera infiel con la hija de Pepe Aguilar.

¿Sí era un regalo para Ángela Aguilar?

Todo parece indicar que no, o al menos eso fue lo que afirmó el joyero de Braggao, Antonio García, durante una entrevista con El Heraldo de México. El especialista reveló que la pieza fue elaborada con varias semanas de anticipación y que Nodal buscaba tener un objeto que representara a la mujer que ama. Sin embargo, en redes sociales no interpretaron la situación de la misma manera y muchos aseguraron que se trata de su modus operandi, calificándolo como: "Típico love bombing de Nodal".

Fuente: Tribuna del Yaqui