¿Productor de Televisa abusó de él? Actor de novelas expone el lado oscuro de los ejecutivos

Ciudad de México.- El reconocido actor de novelas y presentador, Nacho Casano, recientemente brindó una entrevista en la que no dudo en exponer el lado oscuro de los ejecutivos de las empresas televisivas, asegurando que por todo el poder que tenían, jamás respetaban a los que consideran inferiores y suelen someterlos usando su puesto para complacer sus deseos, ¿acaso abusó de él un productor de Televisa?
Por años se ha dicho que productores han abusado de actrices y actores por años, exigiendo intimidad a cambio de trabajos importantes, incluso hay algunos en prisión, como Yuri Berumen. Ahora, Nacho declaró que puede confirmar que eso es verdad, pues le consta que hombres o mujeres con poder, abusan de gente que consideran inferior: "Una persona con mucho poder va a tratar de ejercerlo por quién él entiende que tiene menos poder, no va con género solamente, sí, hoy en día va con todo, el mercado ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay muchísimos hombres homosexuales en muchas posiciones de poder".
Ante esto, el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que a lo largo de los años ha podido ver como las personas que están en un puesto importante y en condiciones de ofrecer algo bueno al artista, hace exigencias sobre temas de no trabajo, obligándolos a que al menos salgan a una cita con él o ella, fuera de los lineamientos laborales: "Esa forma de decir: 'Oye, ¿quieres un proyecto? Pues acepta una cita, vamos a cenar, dame algo que tenga que ver no con tu trabajo'".
Nacho, desgraciadamente, aseguró que pese a que es algo común y muchos famosos lo viven, la realidad es que no se denuncia por miedo, ya que tiene muchas repercusiones negativas el alzar la voz, y el artista de inmediato pasa a una lista negra para no ser contratados: "Si tú hablas de eso, te vuelves un problema, te vuelves molesto. Si yo me pongo a hablar acá con nombre y apellido, me vuelvo problemático y me estaría poniendo el palo en mi propia rueda".
Finalmente, Nacho destacó que aunque él jamás sería capaz de decir a las víctimas que no alcen la voz, sino por el contrario, apoya mucho estos movimientos, pero declara que habla de lo negativo para que se llegara a todas las puertas abiertas, para él hacerles ver su camino correcto, la realidad es que igual se corre peligro: "No estoy diciendo que esté bien, que la gente tenga que callarse la boca, para nada, pero tampoco pensar que esto no tiene consecuencias".
Cabe mencionar, que aunque el actor de A Qué No Me Dejas, no mencionó si habla desde el punto personal, y si es que sería víctima de algún productor o ejecutivo importante, con lo anteriormente mencionado, todo indicaría que pasó por una situación similar y se vio obligado a prestar servicio de índole personal.
Fuente: Tribuna del Yaqui