Se acabó el amor: Megan Fox y Machine Gun Kelly ya no están juntos y apuestan por la coparentalidad

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las actrices estadounidenses más solicitadas durante su juventud, Megan Fox, comenzó a salir públicamente con el músico Machine Gun Kelly en junio de 2020; sin embargo, ahora salió a la luz que su relación llegó a su fin en noviembre de 2024 y que el único vínculo que quedó entre ambas celebridades es su hija Saga Blade, quien nació en marzo de 2025.

De esta manera, una supuesta fuente cercana a la pareja reveló en entrevista con la revista PEOPLE que tanto Megan como Machine Gun Kelly decidieron enfocarse únicamente en la coparentalidad, pues ya no queda nada de lo que fueron en el pasado. "En este momento, su relación gira en torno a la coparentalidad. Megan está concentrada en sus hijos, en la bebé y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es su prioridad", señaló el informante.

De hecho, desde que la pequeña Blade llegó a este mundo el 27 de marzo de 2025, ambos solo han sido vistos por los medios cumpliendo con sus respectivos roles como padres, lo que ha incrementado aún más los rumores en torno a su situación sentimental. Es importante aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha hablado de manera directa sobre una posible reconciliación amorosa.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Un poco más de Megan Fox

La intérprete de Mikaela Banes en Transformers (2007), antes de su relación con Gun Kelly, estuvo casada con el actor Brian Austin Green. Permanecieron juntos durante 16 años y, aunque esa historia llegó a su fin en 2020, de ese matrimonio nacieron Noah, de trece años; Bodhi, de once; y Journey, de nueve años. Por su parte, el cantante que apareció en Beyond the Lights es padre de una adolescente, Casie, de 16 años, fruto de su relación con su expareja Emma Cannon.

#Tendencias | Directora de 'Stranger Things' rompe el silencio y finalmente revela si el final fue escrito por la IA uD83DuDE31uD83DuDCFAhttps://t.co/2WckA9azoR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Cabe señalar que la fuente antes citada también aclaró que la actriz se encuentra soltera, aunque cerrada a darse una nueva oportunidad en el amor. "No hay nada serio en su vida romántica en este momento. No está buscando nada activamente ni persiguiendo una relación", puntualizó. En conclusión, la mujer de 39 años se mantiene sola y enfocada en otros aspectos de su vida, alejada por ahora del romance.

Fuente: Tribuna del Yaqui