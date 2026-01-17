Ticketmaster vuelve a la polémica en México por boletos de BTS; fans recurren a Profeco

Seúl, Corea del Sur.- En las últimas semanas se desató una ola de reclamos contra Ticketmaster por parte del fandom oficial del grupo coreano BTS, ya que muchos los acusan de falta de transparencia en la venta de boletos. Esto se debe a que, después de que varios usuarios solicitaron a través de redes sociales información sobre los precios de las entradas, la respuesta que recibieron fue: "¡La gama de precios del tour se compartirá mientras estés en la fila (y también daremos actualizaciones sobre la disponibilidad de entradas)!".

Desde entonces, en cada una de sus plataformas, los seguidores de los jóvenes cantantes no han dejado de manifestar su inconformidad y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no han obtenido una solución. En TRIBUNA como siempre estaremos atentos a cualquier actualización que surja en los próximos días, así como hemos dado seguimiento al esperado regreso de BTS.

Continuando con el malestar de los fans, algunos incluso acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para solicitar que se atienda la situación. Cabe recordar que los conciertos previstos para México se realizarán en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, fechas que tienen a los admiradores emocionados pero con el temor latente de no conseguir un boleto antes de que se agoten.

Quejas

Asimismo, reiteramos que la venta de los pases se llevará a cabo en dos fases: la primera será para los ARMY Membership, comenzando el 22 de enero de 2026 a las 9:00 horas (tiempo de México), mientras que la preventa general iniciará el 24 de enero del 2026, también a las 9:00 horas. Cabe destacar que probablemente se agoten rápidamente, dado que la última visita de BTS a México fue en 2017, durante KCON México.

¿Qué dicen los fans?

"Como consumidores organizados, solicitamos su apoyo, por favor, para que publiquen la información de la venta de boletos para BTS y que se realice con precios claros y condiciones transparentes desde antes de la preventa. La LEY Federal de @profecooficial GARANTIZA el DERECHO a información veraz y clara sobre precios, y prohíbe prácticas abusivas o engañosas (arts. 7, 7 Bis, 10 y 32). La comunidad ARMY está atenta, informada y organizada. Queremos una experiencia justa, no sorpresas ni precios inflados. La transparencia no es un favor, es un derecho", escribió @majozav.

