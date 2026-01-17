Tiene incurable enfermedad: Enrique Guzmán reportar delicada a su esposa y habla de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, recientemente brindó una entrevista en la que por desgracia reportó delicada de salud a su esposa, la señora Rosalba Welter Portes Gil, la cual desde hace años lucha contra incurable enfermedad pulmonar. El artista de la misma manera, quiso aprovechar para también hablar del estado de su hija mayor, Alejandra Guzmán.

Como se sabe, por desgracia, Rosalba ha tenido que nadar en contra de la corriente con el tema de su estado de salud, debido a que desde hace varios años que lucha en contra de las complicaciones pulmonares por su EPOC, enfermedad pulmonar crónica, que la ha llevado a tener varias crisis de salud y a ser hospitalizada, preocupando al padre de Luis Enrique Guzmán, que en su momento declaró que estaba sufriendo mucho al respecto.

Ahora, durante una entrevista para Imagen TV, Enrique, reveló que a causa de su enfermedad crónica, degenerativa y sin cura, la está afectando cada vez más, y ahora, enfrenta secuelas que la tiene muy delicada en cuestiones de su estado de salud: "La que está un poquito delicada es mi mujer, tuvo EPOC y el EPOC deja unas secuelas muy difíciles, muy distintas unas con las otras". Pese a las preguntas, no quiso dar detalles al respecto.

¡Enrique Guzmán revela que su esposa enfrenta DELICADO estado de SALUD! En entrevista, aclaró el momento que enfrentaron

El reconocido intérprete de La Plaga, agregó que por fortuna, su hija mayor, intérprete de temas como Reina de Corazones se encuentra mejor de salud, y aunque sigue en un proceso de rehabilitación tras su cirugía urgente de columna, siempre está al pendiente tanto a su actual esposa, como de él, verificando que la salud de ambos se encuentren en optimas condiciones y les llama casi a diario para cerciorarse todo.

Cabe mencionar que en el último año, es la segunda ocasión que enfrenta crisis, ya que en febrero del 2025, el exesposo de la difunta Silvia Pinal, declaró que la enfermedad que padece su mujer ya no tiene cura y está progresando rápidamente, confesando que desde hace poco ya necesita un tanque de oxígeno que la siga a todas partes para poder oxigenar su cuerpo, ya que no puede por sí sola: "Lo que hoy tiene mi mujer es una enfermedad que se llama EPOC, que es una enfermedad progresiva pulmonar que no es curable, ella hoy, detrás de ella lleva un tubo con oxígeno".

Fuente: Tribuna del Yaqui