Tragedia en Nickelodeon: Exestrella infantil de 'All That' muere tras ser atropellada; el asesino huyó

Nueva York, Estados Unidos.- Desgraciadamente en Nickelodeon han sufrido una terrible tragedia, pues tras el caso tan devastador de la indigencia y adicciones de Tylor Chase, ahora se ha informado la lamentable muerte de la exestrella infantil de nombre Kianna Underwood, a sus solo 33 años de edad tras ser atropellada en Nueva York. Los informes policiales revelan que el asesino huyó dejando a la actriz de All That tendida en la calle.

La mañana de este sábado 17 de enero, ha trascendido la noticia de que la tarde del pasado viernes 16 de enero de este 2026, sin saber que sería su último día, Kianna salió de su casa, y al intentar cruzar una calle fue arrollada por una camioneta, y el conductor de esta simplemente huyó de la escena. Por desgracia, la reconocida actriz que trabajó junto a Kenan Thompson, perdió la vida antes de llegar al hospital.

En los reportes de la Policía de Nueva York que han salido a la luz, se explica que Kianna alrededor de las 19:00 horas, del pasado viernes 16 de enero, mientras que cruzaba una de las calles en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, una camioneta la impactó con tal fuerza que la arrastró por toda una cuadra completa, hasta que la dejó tendida en plena vía pública, ante la mirada atónita de varios testigos que circulaban por la zona. Los ciudadanos presentes llamaron a emergencia de inmediato.

Desgraciadamente, pese a que los paramédicos llegaron con rapidez al lugar de los hechos, en la esquina de Osborn Street y Pitkin Avenue, no pudieron hacer nada por la joven, ya que se encontraban sin signos vitales, y pese a los intentos de reanimación para tratar de salvarla, fue declarada sin vida en el lugar de los hechos, a causa de la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, solo se sabe que el responsable maneja una camioneta Ford negra y huyó sin ni siquiera auxiliar a la actriz de Little Bill.

Cabe mencionar que aunque aún se desconoce el nombre del responsable, las investigaciones han logrado recoger puntos claves del caso gracias a las cámaras de seguridad y de las declaraciones de los testigos, como el que la actriz cruzó cuando el semáforo se encontraba en rojo, lo que habría impedido que el conductor lograra frenar a tiempo.

