¿Ya olvidó a Juan Collado? Yadhira Carrillo confiesa si ya encontró el amor tras polémico divorcio

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Yadhira Carrillo, de nueva cuenta volvió al centro del escándalo, debido a que tras su polémico divorcio, ha decidido responder con sinceridad y abrir su corazón, confesando si ya encontró el amor y si ya ha logrado olvidar a Juan Collado. Como se recordará, tras 13 años de matrimonio y apoyarlo en sus cinco años tras las rejas, la actriz de Televisa confirmó su separación del abogado, por elección de este.

Ahora, a varios meses de hacer oficial su separación de Collado y volver a la actuación, Carrillo al ser abordada por la prensa de Despierta América, y ser cuestionada sobre cómo se encuentra actualmente con tantos cambios en su vida a lo largo del 2025, y cómo es que recibe este nuevo año, 2026, la artista respondió con gran ánimo que tanto ella como se su familia se encuentran muy bien: "Estamos muy contentos así. Estamos todos muy bien y le deseo lo mejor".

Con respecto a todo lo que enfrentó y si considera que ha sido lo peor que ha pasado, la actriz de Barrera de Amor declaró que aunque fueron momentos complicados, la vida siempre es así, solo que a veces se siente peor, pero hay que salir adelante: "No, todo es complicado en la vida, a veces diario. Pero tienes siempre que seguir adelante, trabajar y estar feliz con todo". De la misma manera, negó rotundamente estar en depresión: "No, no, no, nada de eso, al contrario. Estoy súper, ha sido lo mejor. Yo creo que de las mejores cosas que pueden pasar en la vida es cuando tú estás donde necesitas estar. Y yo estoy súper a gusto".

La actriz de Los Hilos del Pasado declaró que por el momento no ha encontrado de nuevo el amor, y que en realidad se siente muy plena y feliz, por lo que ahora no está interesada en involucrarse sentimentalmente con nadie, descartando el pronto iniciar una relación amorosa: "No, no, yo estoy muy bien. Ya no me alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas tan hermosas. El volver a tu nido es precioso, de verdad".

Finalmente, Yadhira declaró que hoy en día, además de enfocarse en este momento en el que está retomando su carrera, tras casi 20 años retirada, también está dedicada a la mujer más importante en su vida, que es su madre, la cual cuenta con 78 años de edad: "Estoy con mi mamá, cuidándola. Mi mamá tiene 78 años y es la más feliz. Siempre está de buen humor, siempre está contenta".

Fuente: Tribuna del Yaqui