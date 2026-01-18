¿Acaba la pesadilla roja en 'Exatlón México'? Filtran quién sería el eliminado de este 18 de enero

Ciudad de México.- Se ha cumplido una nueva semana en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 18 de enero del 2026, ya se sabe cuál de los hombres en riesgo sería el eliminado de esta semana, además de revelar que podrían haber posibles cambios en las jugadas para el Duelo de Eliminación.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, por lo que como el domingo 10 de enero fue eliminación femenil y salió Melissa Ramos, de los rojos, ahora son los varones los que se encuentran en la cuerda floja, y hasta el momento, ya hay dos rojos instalados.

Pero, ahora, todo parece indicar que Antonio Rosique, confirmara este domingo que a partir de la próxima semana se cambiará la regla, y si se va un rojo, el próximo domingo seguirán en riesgo los varones azules, pero en los rojos las mujeres, por lo que debe de ganarse un dos a tres de la Serie por la Supervivencia para conocer el color que perderá un integrante, que ya no tendrá refuerzo alguno.

Ahora, en cuanto al tema del último juego por la Supervivencia, se dice que al igual que el pasado viernes 16 de enero, será del equipo de Koke Guerrero, por lo que los azules se mantendrán una semana más juntos y los rojos le dirán adiós a uno de sus colegas, que según las recientes filtraciones, se dice que será el recién llegado Adrián Medrano. Cabe mencionar que de solo ir tres escarlatas, a Medrano lo eliminaría Emilio Rodríguez o Villaluz.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder mantenerse juntos tras cinco pérdidas seguidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui