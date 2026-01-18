Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 19 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana con Sol en Capricornio?

Ciudad de México.- El lunes 19 de enero de 2026 se mueve con una energía de cierre fuerte y decisiones definitivas, marcada por el Sol en los últimos grados de Capricornio, lo que pone al Universo en modo ajustes finales. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día ya no permite seguir aplazando lo inevitable, pues todo aquello que no se acomodó desde inicios del año comienza a tambalearse.

Nana Calistar advierte que los astros mandan un mensaje directo este lunes: es momento de poner punto final, asumir responsabilidades y soltar estructuras que ya no sostienen nada. El que se haga de la vista gorda, pagará el costo más adelante. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para cerrar ciclos con firmeza y abrir espacio a lo nuevo que está por llegar en este 2026.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 19 de enero de 2026

Aries

Este lunes te pone frente a tus propios errores, y aunque no te guste, es necesario. Has querido avanzar a la brava sin pensar en consecuencias y ahora el Universo te pide pausa. En el trabajo o proyectos personales, una decisión que tomaste semanas atrás empieza a mostrar resultados, para bien o para mal. En el amor, cuidado con hablar desde el coraje, porque puedes lastimar a alguien que sí ha estado ahí para ti. Aprende a respirar antes de explotar.

Tauro

Sigues cargando situaciones que ya no te corresponden y eso te tiene drenado. Este lunes es ideal para soltar, aunque te dé miedo el cambio. En temas laborales o económicos, se aclara una duda que te tenía inquieto, pero tendrás que actuar con firmeza. En el amor, deja de esperar que la otra persona adivine lo que quieres; si no hablas claro, no exijas.

Géminis

Tu mente no ha parado y eso te tiene agotado. El problema no es pensar, sino no decidir. Este lunes te toca cerrar una conversación pendiente o tomar una postura firme. En lo laboral, evita chismes y malos entendidos. En el amor, alguien puede reclamarte falta de interés; revisa si es verdad o solo te estás distrayendo demasiado.

Cáncer

Has dado más de lo que te toca y ahora el cuerpo y el corazón lo resienten. Este lunes el Universo te empuja a poner límites, aunque te sientas culpable. En el trabajo, no te involucres en problemas ajenos. En el amor, una charla profunda puede sanar o cerrar un ciclo, dependiendo de qué tan honesto seas contigo mismo.

Leo

No todo se trata de tener la razón, a veces se trata de conservar la paz. Este lunes el ego puede jugarte en contra si no lo controlas. En lo profesional, alguien observa tu desempeño y espera más compromiso. En el amor, deja de querer dominar la situación; si no hay equilibrio, se fractura lo que aún quedaba en pie.

Virgo

Quieres tener todo en orden, pero por dentro traes un revoltijo emocional. Este lunes es ideal para acomodar pensamientos y dejar de exigirte tanto. En el trabajo, una buena noticia llega, pero no cantes victoria antes de tiempo. En el amor, deja de analizar cada detalle y permite que las cosas fluyan, no todo necesita lógica.

Libra

Has estado posponiendo una decisión por miedo a quedar mal y eso ya no va. Este lunes te toca elegirte a ti, aunque incomodes a otros. En temas laborales, se presentan cambios que al inicio te sacan de balance, pero luego te favorecen. En el amor, o se habla claro o se sigue perdiendo el tiempo.

Escorpio

Tu intuición anda finísima y este lunes no debes ignorarla. Algo que sospechabas empieza a confirmarse. En lo laboral, cuidado con confiar de más en personas que no han demostrado lealtad. En el amor, la pasión está intensa, pero si no controlas los celos, puedes provocar un conflicto innecesario.

Sagitario

Te has querido hacer el fuerte, pero por dentro sabes que hay cosas que te pesan. Este lunes es para enfrentar responsabilidades y dejar de huir. En el trabajo, se avecina una oportunidad, pero exige compromiso real. En el amor, alguien quiere estabilidad y tú debes decidir si estás dispuesto a darla.

Capricornio

El Sol en tus últimos grados te pone bajo presión, pero también te da claridad. Este lunes es de cierre de ciclos importantes. En lo laboral, reconocen tu esfuerzo, aunque venga acompañado de más responsabilidades. En el amor, deja de guardarte lo que sientes; no todo se resuelve con silencio.

Acuario

Empiezas a sentir el cambio de energía y eso te mueve por dentro. Este lunes llegan ideas nuevas y ganas de romper rutinas. En lo laboral, no te desesperes si las cosas no avanzan tan rápido. En el amor, alguien inesperado puede sacudirte emociones que creías dormidas.

Piscis

Has cargado culpas que no son tuyas y este lunes el Universo te pide soltar. Es momento de sanar heridas viejas. En el trabajo, confía más en tu talento. En el amor, el perdón será clave para avanzar, ya sea con esa persona o contigo mismo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui