Preocupación en Televisa: Productor sufrió derrame cerebral y actor de novelas hace dura confesión

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la preocupación invade Televisa, debido a que después de que el famoso actor de novelas, Alex Sirvent, brindara una entrevista con medios de comunicación hizo dura confesión sobre el derrame cerebral que sufrió su padre, el reconocido productor musical, Alejandro Sirvent, que tiene casi seis años postrados en una silla de ruedas como parte de estas secuelas.

Desgraciadamente Alejandro, que fue el creador y productor de grupos como Jean y Mercurio, fue uno de los que en el 2020, se contagió de Covid-19 y entre las complicaciones sufrió un derrame cerebral, al cual por fortuna logró sobrevivir. pero quedó con secuelas de por vida. Una de las que se han sabido a duras penas, fue que el importante artista quedó postrado en una silla de ruedas, requiere cuidados especiales y ha enfrentado constantes altibajos en su salud.

A lo largo de los casi seis años que el creador de temas como Loca de Amor ha estado enfermo, sus hijos, como Alex y Paty Sirvent no han salido para hablar al respecto, aunque en el año del 2024, el exactor de melodramas de Televisa pidió oraciones por su padre luego de revelar que se desplomó en sus brazos y que tuvo que darle respiración de boca a boca para auxiliarlo, despertando rumores de que estaría cerca de perder la vida.

Ahora, tras dos años de esta crisis, al parecer Alejandro vive otra, debido a que el expresentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, declaró que su padre está delicado y él solo le dice para consolarlo qué es bonito que haya sido parte del inicio de las carreras de tantas chicas tan exitosas: "Me encanta lo que creó mi papá: una generación y un grupo. Pensar que ahorita mi papá está en un momento tan delicado y honrarlo con un grupo tan bonito, con tantas niñas que pasaron por Jeans; Dulce, verla en Brasil con RBD; Karlita triunfando en Pinky Promise".

Finalmente, declaró que como hijos, tanto él como Paty simplemente están a su lado y lo apoyan en este complicado proceso para darle una mejor calidad de vida en el tiempo que sea que le quede, destacando que se turnan para que nunca esté solo: "Ahorita estamos apoyándolo cuando fue la pandemia le dio un derrame cerebral y está delicado, mi hermana ahorita está con él y ya después me toca a mí. Está delicado, pero procuramos darle tiempo de calidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui