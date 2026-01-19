Abelito es hospitalizado de emergencia; el actor de Televisa aparece con FOTO desde el hospital

Ciudad de México.- El reconocido actor y también creador de contenido mexicano, Abelito, recientemente despertó las alarmas de preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que confirmó que fue hospitalizado de emergencia después de su viaje a Brasil, incluso la estrella de Televisa, a través de sus redes sociales apareció con una foto desde el hospital, aclarando su actual estado de salud.

Actualmente, uno de los famosos más queridos por el público, que le ha estado lloviendo oportunidades en el mundo del espectáculo, y una de ellas el formar parte como invitado del nuevo reality show de parejas de la empresa San Ángel, ¿Apostarías Por Mí?, por el cual tuvo que viajar a Brasil al lado del también galán y colega, Aldo de Nigris. Ambos documentaron su preparación y la travesía por su viaje a São Paulo, para cumplir con su itinerario laboral.

Pero, su viaje no salió tal lo esperado, debido a que mientras que estaban conduciendo por las calles de Brasil, moviéndose por las locaciones, desgraciadamente ambos quedaron varados en el desbordamiento del río a causa de las fuertes lluvias registradas: "Bueno, así se resumió nuestro viaje a Brasil, después de que se desbordara un río y quedáramos atrapados con todos nuestros planes cancelados y el único que parece no darse cuenta es mi compadre". Pero ahora, Abelito ha aparecido para dar otra triste noticia.

El segundo lugar de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, a través de su cuenta de Instagram confirmó que estaba hospitalizado, compartiendo una fotografía de él, mientras que está recostado en la cama de hospital, usando un saco para alejarse del frío, junto a un mensaje en el que explicó únicamente que decidió compartir la fotografía porque se encontraba mejor y seguía activo, sin precisar el motivo de su ingreso ni el diagnóstico recibido.

Cabe mencionar que hasta el momento, el creador de contenido ha estado constantemente en eventos y apariciones públicas por todos los proyectos televisivos que ha estado teniendo a lo largo de estos meses, por lo que podría ser que al igual que famosos como Christian Nodal o Belinda, haya tenido que ser internado por lo que se conoce como Bourn Out, que es básicamente agotamiento físico.

Abelito te deseo pronta recuperación ?te queremos mucho uD83EuDEF6#Abelito pic.twitter.com/f9ijatv6tR — MariamuD83DuDC31uD83DuDE08? (@Mariana88224152) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui