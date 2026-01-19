Cazzu llamaría "estú...." a Christian Nodal en concierto y da consejo sobre el amor tras 'infidelidad'

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de trap argentina, Cazzu, recientemente está volviendo a dar de que hablar, debido a que en redes sociales se ha viralizado un video en el que supuestamente esta llamaría "estú..." a su expareja, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, mientras que estaba en pleno concierto, además de haber lanzado a sus fans un consejo sobre el amor. Esto es tomado como una manera de desahogarse por la presunta infidelidad con Ángela Aguilar.

Como se sabe, después de la separación de Belinda y Nodal, Cazzu fue la siguiente pareja del cantante sonorense y casi al año de su relación sentimental, anunciaron el embarazo de la trapera mexicana, pareciendo que el romance cada vez se fortalecía un poco más, sin embargo, a los pocos meses de convertirse en padres, anunciaron su separación, y Christian a los días, confirmó su nueva relación con la hija menor de Pepe Aguilar.

Como era de esperarse, el público alzó la voz en contra de los intérpretes de Dime Cómo Quieres, y a lo largo de los dos últimos años, han estado atacando a la pareja. Al inicio, la rapera optó por alejarse de todo, sin embargo, desde el 2025 ha estado más vigente que nunca, y se dice que parte de su nuevo álbum, tiene temas en el que descarga su ira en contra de Nodal, como lo fue el de La Cueva o Con Otra, y ahora, en un concierto para muchos fue la confirmación, dado a un misterioso mensaje.

La visibilidad que le está dando Cazzu a su cultura es impresionante, ella nació para ser artistauD83EuDD79? pic.twitter.com/KCEH5n7xSn — VI A CAZZU MAMI (@CazzuelitABY) January 18, 2026

Fue durante el concierto que dio la intérprete de Latinaje en la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, Argentina, Cazzu antes de interpretar su nuevo tema, Otro como tú, lanzó el mensaje: "A ver las palmas de las que se enamoran, como yo, de cualquier estúpido. Escuchen mis consejos", que fue tomado como una indirecta muy directa en contra del sonorense.

Aunque la argentina no mencionó el nombre del creador de Ya No Somos Ni Seremos, para muchos fue más que evidente que el decir que se enamoró de un estú..., era en referencia al tiempo que estuvo al lado de cantante mexicano. Cabe mencionar que hasta el momento, Cazzu no ha aclarado el tema, pero se espera que pronto responda a cuestionamientos de esta situación tan polémica en la que se ha involucrado.

Fuente: Tribuna del Yaqui