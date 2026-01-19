David Zepeda se sincera y revela lo traumático y "muy difícil" que es el que hayan filtrado VIDEO sin ropa

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas y cantante mexicano, David Zepeda, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que decidió romper el silencio sobre la filtración de su VIDEO sin ropa, finalm ente sincerándose al revelar lo traumático y "difícil" que fue para él tener que enfrentar las consecuencias, y no solo a nivel profesional, sino personal.

A lo largo de sus más de 30 años de carrera mediática, el actor de La Fuerza del Destino se ha visto involucrado en varios escándalos, como el tema de su orientación sexual, o la vez en la que se le acusó de tratar de conquistar a una fan a través de mensajes privados de Instagram. Pero, su peor escándalo y momento más traumático, según el mismo galán de Televisa, ha sido cuando se filtró en redes un video en el que muestran su 'pack'.

Aunque en ese momento lo tomó con tranquilidad y no hizo mucho escándalo, ahora, a través de una entrevista en medios de comunicación como Sale el Sol, acaba de dar más declaraciones, en la que confesó que fue algo muy doloroso, traumático y enfrentó demasiadas secuelas emocionales y personales, por las que tuvo que tomar terapia: "Trato de poner mi energía en el presente, en la actualidad, en lo bonito que ha sido todo esto. Ese fue un momento bien difícil de mi vida, bien difícil, lo afronté con el mejor ánimo posible, pero viví momentos muy difíciles, sobre todo en el tema con mis sobrinas, con mis sobrinos".

¿Por qué es tendencia David Zepeda?



Por este #video en el que supuestamente liga a una fan a través de Instagram. pic.twitter.com/MkC0kCvARG — Noticias y Tendencias (@Notytend) June 2, 2022

Sobre el porque antes no habló del tema, David mencionó que fue porque en ese momento, no existían las leyes que regularizan la protección cibernética como ahora, como lo es la Ley Olimpia, por lo que fue muy minimizado y él no quiso hacer mucho escándalo, dejando que solo pasara el tema: "No existía la Ley Olimpia y pues todos lo tomaban con cierta ligereza. Yo así lo manejé también porque era un tema muy complicado si me ponía de una manera muy intenso y he dejado fluir, y bueno, es un hecho lo que viví, una realidad y, pues la vida sigue y no me puedo quedar en eso".

Cabe mencionar que pasaron muchos años después del caso de Zepeda que se promovieron estas leyes, y varios famosos tuvieron que pasar por lo mismo para que se aprobaran las medidas, como lo el caso de su colega en La Fuerza del Destino, Gabriel Soto, o el exfutbolista mexicano y actual comentarista deportivo, Luis Roberto Alves, mayormente conocido como 'Zague', que le costó su matrimonio.

David Zepeda confiesa que vive son secuelas emocionales luego de que se volviera viral un video íntimo hace unos años.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/UrbWKx9qgt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 19, 2026

