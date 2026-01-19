¿Frida Sofía retiró demanda a Enrique Guzmán? Padre de la cantante rompe el silencio y esto revela

Ciudad de México.- La reconocida cantante y empresaria, Frida Sofía, de nueva cuenta está en el radar, debido a que recientemente su padre, Pedro Moctezuma, en un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, ha dado una contundente respuesta con respecto si es verdad que se retiró la demanda de abuso sexual que tenía en contra de Enrique Guzmán, por lo que además rompió el silencio sobre su estado actual.

Como se sabe, hace casi siete años que Frida comenzó una guerra con su madre, Alejandra Guzmán, tras la que acusó su abuelo de tocamientos inapropiados, pero, al pasar un par de años sin avances, se ha especulado que esta denuncia se retiró, y ahora, el padre de Frida ha dado una entrevista en la que aclaró la verdad, aunque primero habló sobre el estado anímico de su pequeña al lado de la rockera mexicana.

Pedro, al ser cuestionado por la intérprete de Ándale, mencionó que actualmente y por fortuna, Frida está muy contenta, destacando que en diciembre pasó la Navidad con él, su esposa, y sus otros hermanos en Miami, y que ahí la vio mejor que nunca, contenta y en paz: "Frida la pasó increíble, se la pasó en Miami, con sus hermanos, superbien, está muy bien, ahorita está a todo dar, de maravilla, muy contenta".

Sobre la situación de que la Fundación Banquells la busca para honrar el legado de su fallecida abuela, Silvia Pinal, indicó que no sabía absolutamente nada, que eso solo Frida podía responder, pero señaló que en este momento de su vida, la joven está recuperándose de una lesión en el pie que le impide moverse mucho o hacer planes a futuro cercano, aunque sabe que prontamente, visitará la CDMX, y ya tiene arreglados los papeles estadounidenses.

Cuando tocó el turno de cuestionarle con respecto al intérprete de La Plaga, con su sentido del humor simplemente cuestionó: "¿Sigue ese señor vivo?". Sin embargo, en un tono más serio, destacó que no conoce mucho del tema y solamente podía decir que él cree que el tema de la demanda en contra de su abuelo ya llegó a su fin y que está tranquila: "No sé la verdad, la verdad creo que Frida Sofía ya se liberó de todo eso".

Ante esto, la presentadora Ana María Alvarado, mencionó que ella sabía que supuestamente, va a entrar a La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, y que eso es lo que la traería a México en estas siguientes semanas, para concluir las negociaciones: "Va muy avanzada con las negociaciones para entrar a La Casa de los Famosos, que va muy bien su negociación, por eso es que va a venir a México. La han estado buscando desde hace varios atrás, pero que por una u otra razón no se había podido, pero parece que ahora sí se va a concretar".

¿#FridaSofía DESISTIÓ en la DEMANDA contra su abuelo, #EnriqueGuzmán? Además se rumora que volverá a México para entrar al famoso reality. ¿Te gustaría verla en el reality show? pic.twitter.com/7bthUcbMxw — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 19, 2026

