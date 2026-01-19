Galilea Montijo rompe el silencio al arresto del esposo de Inés Gómez Mont y revela si se reunieron

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, en una reciente entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, por primera vez rompió el silencio con respecto al hecho de que ya se habría reunido con su comadre y amiga, que sigue evadiendo a la justicia mexicana, la presentadora Inés Gómez Mont, además de reaccionar al arresto del esposo de la exintegrante de Ventaneando.

Como se sabe, tras más de cuatro años siendo prófugos de la justicia, Inés y su esposo, Víctor Álvarez Puga, ya se encuentran en el radar de las leyes mexicanas, debido a que tras la detención de Álvarez en Estados Unidos por sus papeles migratorios, fue extraditado a México. Con respecto a Gómez-Mont, la expresentadora de TV Azteca sigue libre y se encuentra en Miami, Estados Unidos junto a sus hijos.

Ahora, en una entrevista para Edén Dorantes, habló de su amiga, y aunque evadió las preguntas del arresto de Víctor, al ser cuestionada específicamente por Inés, si ya se había contactado con ella por todo esto que sucede, la presentadora de Netas Divinas declaró que aunque quisiera hablar con la prensa de esto, en realidad no puede, porque no sabe nada de ninguno: "No sé nada. La verdad es que no sé absolutamente nada y no es que no quiera yo hablar de la situación, es que no sé nada".

Dado a la insistencia de los medios por saber más, la presentadora de La Casa de los Famosos México, declaró que ella se ha mantenido al margen, debido a que considera que deben de quedar al margen, a las que no se deben de saber y estar alejado de todo aquello: "Entonces, muchas veces es mejor mantenerte al margen de todo lo que está pasando. Hay cosas que duelen, pues hay cosas que duelen, pero siempre hay que mantenerte al margen".

Cabe mencionar que hasta el momento, el escándalo Gómez-Mont y Álvarez Puga, parece que seguirá dando mucho de que hablar, pues se dice que Víctor habría vuelto a escapar de la justicia mexicana, y una vez más no sabrían dónde se encuentra

Fuente: Tribuna del Yaqui