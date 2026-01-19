Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 20 de enero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- El martes 20 de enero de 2026 se siente como un parteaguas en el zodiaco, ya que el Sol deja Capricornio y entra en Acuario, cambiando por completo la energía del Universo. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día marca el fin de una etapa pesada, rígida y llena de exigencias, para dar paso a un periodo donde se despiertan las ideas nuevas, las ganas de libertad y las decisiones tomadas desde la autenticidad.

Nana Calistar advierte que los astros empujan a muchos signos a romper rutinas, cuestionar lo establecido y dejar de vivir para cumplir expectativas ajenas. Este martes no es para aferrarse a lo viejo, sino para atreverse a pensar diferente y abrir camino a cambios que marcarán el resto del 2026. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para una sacudida necesaria que traerá claridad y renovación.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 20 de enero de 2026

Aries

El cambio de energía te mueve el tapete y te obliga a pensar diferente. Ya no puedes seguir actuando por impulso. Este martes te llega una idea nueva o una oportunidad que rompe con lo que venías haciendo. En el amor, deja de competir y empieza a compartir; si no bajas la guardia, alguien puede cansarse de esperar.

Tauro

El ingreso del Sol en Acuario te incomoda porque te saca de tu zona segura. Aun así, el cambio es necesario. En lo laboral, vienen ajustes que al inicio no te gustan, pero te abren puertas. En el amor, deja de aferrarte a lo que ya no se mueve; soltar también es amor propio.

Géminis

Tu mente se activa al máximo y eso te favorece. Este martes es ideal para conversaciones importantes, acuerdos y decisiones. En el trabajo, tus ideas destacan, pero evita prometer de más. En el amor, alguien quiere saber si va en serio contigo o solo estás jugando.

Cáncer

La energía acuariana te sacude emociones que creías controladas. No te resistas. En lo laboral, una noticia cambia planes. En el amor, toca hablar desde el corazón y no desde el miedo; callar ahora solo alarga lo inevitable.

Leo

El foco ya no está solo en ti y eso te cuesta. Este martes te toca aprender a trabajar en equipo. En lo profesional, una persona te reta y te hace crecer. En el amor, alguien quiere igualdad, no imposiciones.

Virgo

El orden se rompe para mostrarte nuevas formas de hacer las cosas. No te estreses. En lo laboral, ajustes que te sacan de rutina. En el amor, deja de querer controlar cada detalle o terminarás alejando a quien sí te aprecia.

Libra

El Sol en Acuario te devuelve ganas, ilusión y claridad. Este martes es ideal para iniciar algo nuevo. En el amor, vuelve la chispa o aparece alguien diferente que despierta tu curiosidad. En lo económico, equilibrio si no te excedes.

Escorpio

No todo se puede controlar y este martes te lo deja claro. Cambios en casa o familia. En el amor, deja de suponer y mejor pregunta. En lo laboral, evita enfrentamientos innecesarios.

Sagitario

La energía te favorece y te empuja a moverte. Viajes, planes o ideas nuevas aparecen. En el amor, alguien te pide compromiso real; define si estás dentro o fuera.

Capricornio

El Sol deja tu signo y te deja lecciones claras. Es momento de soltar presión. En lo económico, revisa cuentas. En el amor, deja de cerrarte; no todo es trabajo.

Acuario

Arranca tu temporada y se nota. Este martes recuperas seguridad y claridad. Buen momento para tomar decisiones personales. En el amor, magnetismo alto; cuida no jugar con sentimientos ajenos.

Piscis

La energía te pide introspección. No todo se decide hoy. En lo laboral, observa antes de actuar. En el amor, alguien necesita paciencia y comprensión.

Fuente: Tribuna del Yaqui