Justin Bieber indigna a fans de Hailey Bieber con inesperado apoyo a Selena Gomez; le dio 'like' a FOTO

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante de origen canadiense, Justin Bieber, una vez más volvió al centro del escándalo, debido a que ha despertado una profunda indignación en los fans de la reconocida supermodelo estadounidense, Hailey Bieber, debido a que mostró un inesperado apoyo a Selena Gomez y su antigua relación amorosa al darle 'like' a comentario en foto de ambos juntos.

Tras casi nueve años de que Justin esté separado de Gomez, que acaba de casarse con Benny Blanco, y siete años y medio de matrimonio con Hailey, con la cual ya tiene un hijo, Jack Blues Bieber, varios de los millones de fans de los famosos siguen sin quitar el dedo del renglón, y aún mantienen fuerte el shippeo entre los ex. Mismo que el cantante acaba de avivar aún más con un simple 'like' en un post juntos.

Ante el famoso trend de los 10 años, en el que se postea las mejores fotos del 2016 comparándolas con las actuales del 2026, y una de las más fieles fans de Justin y Selena, compartieron una fotografía del 20 de marzo del 2016, en la que se ve al intérprete de Sorry y a la creadora de Look At Her Now, estaban muy juntos, felices y se estaban besando a la par que se abrazaban, con la cual interactuó.

Justin Bieber performing Stay while being drunk and casually singing better than 99% of the industry pic.twitter.com/88htZonJOO https://t.co/hp4LPLpKno — jdb. (@_Jdbiebers) January 13, 2026

En dicho posteo, se puede ver un comentario de la usuaria Aurora (@auro_lv2l), quien puso: "Vivan los novios", junto con tres emojis de carita con ojos de corazón. Fue precisamente a este comentario que el intérprete de 10000 Hours reaccionó con un 'like' a su comentario. Como era de esperarse, la reacción de los internautas que notaron la interacción, reaccionaron de inmediato, unos con coraje, otros sorprendidos y otros cuantos con ilusión.

Al haber varios que dudaron de la veracidad de la reacción antes mencionada, la joven Aurora compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla en la que se puede ver la notificación del 'like' de Justin al mencionado comentario que ella dio en la publicación anteriormente mencionada, junto al comentario: "A llorar a otro lado los que dicen que es fake", demostrando que no estaba mintiendo.

uD83DuDEA8BREAKING NEWS: Justin Bieber, who has been married for eight years and is a father, liked a recent comment on an Instagram post he did in 2016 featuring a kissing photo with his ex-girlfriend Selena Gomez. pic.twitter.com/Vd5JFWxSPT — CHECK PINNED (@espressoriana) January 18, 2026

