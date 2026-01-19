Profeco responde a ARMY: Exige transparencia a Ticketmaster sobre boletos para BTS en México

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 19 de enero de 2026, encabezada por la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tocó un tema que ha sido tendencia en días recientes: el regreso del grupo de K-pop surcoreano a México. A días de que inicie la preventa de boletos para los conciertos del grupo surcoreano en la capital, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que ya intervino tras recibir miles de solicitudes de fans que exigen mayor claridad en la venta de entradas.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que la dependencia está al tanto de la petición de ARMY (nombre del club de fans oficial del grupo de K-pop surcoreano BTS) y que ya se estableció contacto con Ticketmaster para solicitar que se hagan públicos los precios de los boletos, las comisiones y la información completa de los paquetes disponibles.

BTS confirma conciertos en México

La semana pasada, BTS anunció los primeros países que formarán parte de su gira mundial 'ARIRANG', nombre que también llevará su próximo álbum. Entre las sedes confirmadas se encuentra México, donde el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP, en la Ciudad de México (CDMX).

Tras el anuncio, la conversación en redes sociales se intensificó, especialmente entre seguidores mexicanos, quienes comenzaron a exigir información detallada antes del inicio de la preventa oficial.

¿Qué exige ARMY a Ticketmaster y Ocesa?

La preventa para los conciertos de BTS está programada para este jueves 22 de enero a las 9:00 de la mañana a través de Ticketmaster. Desde que se dio a conocer la fecha, ARMY ha solicitado de manera insistente que se publiquen con anticipación los precios de los boletos, el mapa de asientos y los detalles de los paquetes VIP.

Aunque durante el fin de semana se difundió el mapa del recinto, los fans mantienen su exigencia de que se transparenten los costos finales, incluyendo cargos por servicio y comisiones aplicables.

Fans recurren a Profeco para exigir transparencia

Ante la falta de información completa, seguidores de BTS se organizaron para enviar correos electrónicos a la Profeco, con el objetivo de que la dependencia intervenga y solicite a la empresa boletera cumplir con la normativa de información al consumidor. Además, ARMY anunció una marcha pacífica hacia las instalaciones de la Procuraduría, prevista para este lunes por la mañana, con la intención de entregar directamente su petición a las autoridades.

En este contexto, Iván Escalante Ruiz detalló que, desde el anuncio de los conciertos y hasta el domingo, la Profeco recibió cuatro mil 746 documentos y correos electrónicos relacionados con el caso. El titular de la Profeco informó que la institución se puso en contacto con Ticketmaster desde el inicio del reclamo y lanzó un exhorto público para que se transparente toda la información solicitada por los consumidores.

Asimismo, indicó que se pedirá a la empresa explicar qué porcentaje de los boletos será destinado a los distintos procesos de venta, como la preventa y la venta general, con el fin de dar mayor certeza a los compradores.

Finalmente, Escalante Ruiz señaló que la Procuraduría está enterada de la movilización pacífica convocada por ARMY y manifestó la disposición de la dependencia para recibir a los fans y escuchar formalmente su solicitud.

