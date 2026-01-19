¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Conoce los adelantos de este lunes 19 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría acabar esta semana 17, y los rojos tomarán fuerza pese a perder en el Duelo de Eliminación. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 19 de enero del 2026, y también que ese mismo equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían bastante molestos por haber perdido a Jahir Sánchez a dos semanas de su integración, siendo el quinto elemento consecutivo que pierden los domingos, y eso mismo es lo que los llevaría a cambiar de estrategia y darle la vuelta a la fortuna.

Según los spoilers, en base a esta mala actitud, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la semana 17 de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 25 de enero, van a ser los azules, por lo que podría considerarse que seguirán triunfando a lo largo de la semana.

Humberto reconoce el gran esfuerzo y la mejora continua que ha tenido Emilio.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM. Domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/tudI6ULJJY — Exatlón México (@ExatlonMx) January 19, 2026

Pero eso no sería así, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Koke Guerrero no lograrán una quinta ocasión consecutiva exitosa en la defensa exitosa, y en realidad quienes ganen el privilegio de estar en las comodidades de la Villa 360, será el equipo de Mati Álvarez y enviarán a los azules a las Barracas, generando más tensiones por no alcanzar su objetivo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su buena racha, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui