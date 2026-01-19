Selena Gomez conquista a México con audio viral de Paola Suárez, exnovia de Nodal publica fotos de él y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este lunes 19 de enero, entérate: Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al usar un audio viral de Paola Suárez, del colectivo 'Las Pérdidas', para promocionar un nuevo producto de Rare Beauty.

Galilea Montijo habla sobre el arresto del esposo de Inés Gómez Mont

La presentadora Galilea Montijo, en una reciente entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, habló por primera vez de su amiga Inés Gómez Mont, aclarando que no sabe nada sobre ella ni sobre su esposo. En una entrevista para Edén Dorantes, habló de su amiga, y aunque evadió las preguntas del arresto de Víctor, al ser cuestionada específicamente por Inés, si ya se había contactado con ella por todo esto que sucede, la presentadora de Netas Divinas declaró que aunque quisiera hablar con la prensa de esto, en realidad no puede, porque no sabe nada de ninguno: "No sé nada. La verdad es que no sé absolutamente nada y no es que no quiera yo hablar de la situación, es que no sé nada".



Exnovia de Nodal publica fotos de él

Lisa Fernanda Macías, considerada la primera pareja de Christian Nodal, compartió en redes sociales una serie de fotos nunca vistas del romance que sostuvieron hace una década. Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, se unió a la tendencia que domina las redes sociales en la actualidad, en la que usuarios comparten fotografías suyas de hace una década, y la joven mostró algunas imágenes jamás antes vistas del noviazgo que la unió al cantante de regional.



Selena Gomez conquista a México con audio viral de Paola Suárez

La famosa Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al usar un audio viral de Paola Suárez, del colectivo 'Las Pérdidas', para promocionar un nuevo producto de Rare Beauty. Cabe destacar que no es la primera vez que las populares comediantes llaman la atención de figuras de Hollywood, pues cuando estaba a punto de estrenarse la película Wicked: For Good, sus protagonistas Ariana Grande y Cynthia Erivo mencionaron en un clip que Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres serían las anfitrionas de la fiesta de Halloween temática del universo Wicked en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui