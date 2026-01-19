Tragedia en el regional mexicano: 'El Chino' es baleado junto a esposa en medio de una pelea callejera

Ciudad de México.- De nueva cuenta la tragedia sacude al regional mexicano, debido a que se ha confirmado que después de haberse desatado una intensa pelea callejera fuera de un establecimiento de fiestas, el cantante conocido como 'El Chino del Rancho' fue baleado al lado de su esposa. El reconocido músico de banda actualmente se encuentra hospitalizado grave, luchando por su vida.

El intérprete de 34 años de edad, estaba con su esposa de fiesta el pasado domingo 18 de enero de este 2026, donde al exterior, varias personas se enfrentaron, y poco después el cantante de nombre real, Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, junto a su esposa enfrentaron las consecuencias y fueron baleados. Hasta el momento se desconoce cómo se encuentra tras su hospitalización, ni tampoco si alguna bala alcanzó a su esposa.

La pasado madrugada del domingo, sin imaginarse que tras un día de celebración iba a terminar entre la vida y la muerte. Según los reportes que se han dado, la riña ocurrió en el Salón Monterrey, ubicado en el Boulevard Guadiana, en la capital de Durango, la cual, fue protagonizada por el intérprete y otra persona alrededor de las 04:00 horas de la mañana cuando salía del lugar con su esposa, y aunque no se dijo que la ocasionó, afirmaron que llegaron a los golpes.

Después de que se agarraron a golpes, se dice que uno de los sujetos que estuvo involucrado en el altercado, simplemente se retiró del lugar, pero a los pocos minutos regresó con arma en mano, la cual no dudó en disparar en varias ocasiones en contra del cantante del regional mexicano, tras lo que simplemente huyó del lugar, mientras que testigos aterrorizados presenciaron la escena y llamaron a emergencias.

Una vez que los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al cantante, quien presentaba múltiples impactos de bala, y ser encontrado con vida, los paramédicos lo trasladaron de inmediato al Hospital General 450, donde fue ingresado de urgencia y permanece bajo observación médica especializada, declarado como grave, sin embargo, no se han dado más informes.

Durante la madrugada del domingo, el cantante #ÓscarAlvaradoGalván fue atacado a balazos en un bar de #Durango, la agresión ocurrió tras una riña con otro hombre en el establecimiento.#LoDijoZea #ImagenNoticias con @franciscozea @MARLENE_STAHL @ImagenZea pic.twitter.com/4jyfsXiRtv — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui