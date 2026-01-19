Valentino Garavani, reconocido diseñador de moda italiano, fallece a los 93 años; esta sería la causa

Venecia, Italia.- Desgraciadamente se ha informado que Valentino Garavani, uno de los más reconocidos diseñadores de moda de origen italiano, que fue el fundador de una de las marcas de lujo más importantes, ha fallecido a los 93 años de edad, y según informes, esta podría ser la causa de su deceso. Para el mundo de la moda, la partida de Valentino es una terrible tragedia, pues sus diseños marcaron a la industria profundamente.

Valentino Clemente Ludovico Garavani, nombre completo del conocido universalmente solo como Valentino, trascendió la mañana de este lunes 19 de enero del 2026, y fue mediante la cuenta de Instagram del diseñador, con un mensaje en el que aseguran que falleció en su residencia en Roma, mientras que sus seres queridos lo rodeaban: "Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos".

De la misma manera, el equipo de relaciones públicas, aseguró que los protocolos para despedir al considerado 'Maestro de la Moda' italiano, ya se activaron y va a a ser despedido en la capilla ardiente, ubicada en la Piazza Mignanelli 23, y tanto el público que admiraba a Valentino, así como familiares y amigos allegados, podrán asistir a darle el último adiós el pasado miércoles 21 y jueves 22 de enero del año en curso.

Finalmente, el último adiós religioso tendrá lugar el próximo viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, situada en la Plaza della Repubblica 8 en Roma, comenzando la ceremonia a las 11:00 de la mañana. Con respecto a la causa de muerte, aún se desconoce, pero dado a que estaba en su hogar y con sus seres amados, se cree fue por complicaciones de alguna enfermedad por la edad, ya que tenía 93 años.

Cabe mencionar que a pocos minutos de que se hiciera pública la noticia, en redes sociales, importantes modelos, colegas diseñadores y fans, agradecieron a Valentino por sus años marcando tendencia en la moda, incluso en revistas digitales, han declarado esta pérdida como la del 'Ultimo Gran Couturier' de la vieja escuela. El diseñador vistió a las mujeres más influyentes del siglo XX y XXI, desde Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn hasta Julia Roberts y Anne Hathaway.

Valentino Garavani, founder of the iconic brand Valentino, has passed away at the age of 93. pic.twitter.com/TMNneRVhJS — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui