Abelito rompe el silencio y revela si terminó con Aranza Salazar tras polémica en 'LCDLF México'

Ciudad de México.- El reconocido actor y creador de contenido mexicano, Abelito, una vez más está dando de que hablar, debido a que en una reciente entrevista, no ha huido de la prensa, y ha decidido romper el silencio para aclarar sus escándalos del 2025, por lo que de una vez por otras, ha revelado si terminó con su novia, la joven Aranza Salazar, a meses de la polémica tras La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, el polémico periodista de origen argentino, Javier Ceriani, aseguró que Aranza habría estado en pasos turbios antes de conocer al famoso actor y creador de contenido, incluso aseguró que ellos se conocieron en aquel lugar y él la salvó porque cayó enamorado de inmediato y que por ese motivo es que la madre no la querría cerca de su hijo. Pero eso no fue todo, pues poco después se dijo que tras la fama obtenida en el reality de Televisa, él decidió terminar con ella.

Ante tantos dimes y diretes por este tema, Aranza dio una entrevista a Carlos Cuevas y otros medios de comunicación, señalando que ella solo puede decir que no niega su pasado, que hay mucha verdad, pero que hay también mucho sacado de contexto y agregado como chisme, por lo que solamente desestimó las declaraciones: "Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal. Nada más que cuando sale esto de la fama, la gente intenta sacar lo malo, sacar chismes de donde no lo hay".

Pero ahora, una vez más el reconocido actor y creador de contenido ha dado mucho de que hablar, debido a que en una entrevista con el programa Hoy volvió a tocar el tema, pero para una vez más dejar en claro que no, que no terminó su relación amorosa con Aranza, pero que se han tomado sus tiempos para que se calmen las aguas y también porque él ha tenido mucho trabajo en la Ciudad de México y ella en su ciudad natal.

Fuente: Tribuna del Yaqui