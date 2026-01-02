Actor de Televisa se suma a Teffy Valenzuela y víctimas de Eleazar Gómez; lo acusa de ahorcarlo en hotel

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y creador de contenido, Jorge Villalobos, de nueva cuenta está colocando en la polémica al reconocido actor, Eleazar Gómez, debido a que se acaba de sumar a las víctimas del polémico histrión mexicano de violencia, como su exprometida, Teffy Valenzuela, debido a que lo ha acusado de ahorcarlo mientras que estaban en un hotel en Estados Unidos.

Desde hace varios años, Gómez ha sido señalado como un violentador de mujeres, pues se le acusó de haber jaloneado a Danna Paola mientras que estaban en una relación sentimental, incluso en redes sociales circula el momento en el que se les ve discutir. Pero el momento que marcó para siempre al actor, fue cuando fue arrestado y pasó casi cinco meses en prisión por haber ahorcado a su pareja.

Ahora, a estas víctimas se ha sumado Jorge, quien condesó que en un evento en McAllen, Texas, vio la agresividad de lo que es capaz el actor, fue en el programa de Gabriel Cuevas, en el que declaró que casi muere a manos de Gómez, porque este intentó asfixiarlo en un momento en el que solo perdió los estribos: "Estuvo a punto de ser asfixiado por el actor cuando tuvieron una discusión en un hotel de Estados Unidos".

Eleazar tienes muy alterada la realidad. “La comunidad NO te adora”, al contrario TE REPUDIA.



Por closetero, misógino y violentador. No olvides tu paso por la cárcel por golpear a una mujer.

¡Eres detestable! @EleazarGomez33#LaGranjaVIP



Ojalá el público por fin pueda abrir… pic.twitter.com/kCGkLOAA3S — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) November 22, 2025

Jorge en un video confirmó lo dicho y narro que: "Estamos platicando huellas del dolor, estamos platicando, estamos tomando. Le dije 'deberías de buscar a esa persona para sanar esa otra parte'", y que ante esto todo parecía bien, siguieron dándose consejos mutuamente y se fueron juntos al evento, que era en un hotel, destacando que jamás se esperó que fuera a ser atacado por el actor de aquella manera.

Según Villalobos, el actor de Atrévete a Soñar, fue como si fuera poseído, pues de la nada solo se le fue encima: "Cuando llegamos al evento, él que tiene estos radicales cambios de personalidad. Él volteó y se le hizo muy chistoso aventarme un vaso de agua con hielos. Ahí se paró, se puso super agresivo. Literal me ahorcó. Me intentó asfixiar".

Fuente: Tribuna del Yaqui