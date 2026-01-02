Amanda Miguel acusa a médicos en EU de no haber atendido bien a Diego Verdaguer; murió de Covid-19

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Amanda Miguel, acaba de dar inesperadas declaraciones sobre la triste muerte de su amado esposo, el también intérprete, Diego Verdaguer, pues durante una reciente entrevista, ha acusado que médicos en Estados Unidos, no son tan cálidos como en México, por lo que sospecha que no lo atendieron bien, y por eso falleció de Covid-19.

Desgraciadamente, la madrugada del pasado viernes 28 de enero del 2022, Amanda, quién fue esposa de Verdaguer por casi cinco décadas, compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en el que expresó su profunda tristeza al revelar que lamentablemente el intérprete de Tonta, perdió la vida a causa del coronavirus. En ese momento, los mensajes se dividieron entre críticas y lamentos, pues el cantante jamás se vacunó contra la enfermedad.

Ante estas declaraciones, tanto su hija, Ana Victoria, como Amanda, dejaron en claro que las posturas ante dicha enfermedad eran muy diferentes, y que el cantante sí creía en el Covid-19 y se se estuvo cuidando, aunque sí, no había detenido su agenda para trabajar. Ahora, a pocas semanas de que se cumplan 4 años de su fallecimiento, la intérprete de Castillos ha vuelto a hablar del tema con fuertes confesiones.

Durante una entrevista, la cantante de origen argentino, declaró que el intérprete de Volveré sí le tenía miedo a enfermarse de coronavirus, que él sí tomó sus medidas para estar sano y no enfrentar esto, destacando que fue ella la que no tuvo miedo y siguió su vida normal, y ambos cayeron enfermos, que tanto él como ella habían enfrentado esta enfermedad y fueron hospitalizados, pero que tristemente su esposo no logró sobrevivir.

En medio de sus declaraciones, destacó que ella siente que no cuidaron bien de su esposo, que en Estados Unidos son muy fríos, y no como en México que son más "humanos", señalando que por desgracia les tocó una época de mier..." para enfermarse, Navidad, que todos salen y realmente tienen a muy poco personal, por lo que ella cree que hubo falta de atención para el cantante y por eso perdió la vida.

Amanda Miguel reprocha que a Diego Verdaguer, (que tuvo miedo del COVID) no lo atendieron bien en EU y murió, mientras en México reconoce que hubo trato humano por parte de los médicos, a pesar de estar en contra del gobierno y no creer en la pandemia como los de tvazteca pic.twitter.com/RiauE2e0GT — ?? ? RORO?Z€ZINO (@roro_asesino) January 1, 2026

