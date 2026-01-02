Amanda Miguel se defiende de polémica con Belinda y da una contundente respuesta a las críticas

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Amanda Miguel, recientemente ha dado una entrevista para medios como Venga la Alegría, ante los que no dudó en defenderse de la polémica que el público ha creado a raíz de un regalo que le hizo a la querida cantante y actriz, Belinda, después de presentarse juntas sobre el escenario, dando una muy contundente respuesta a las críticas en su contra.

En el año del 2025, uno de los momentos más comentados ocurrió durante la presentación de Mentiras All Stars, en la que Belinda fue parte y que estuvo al lado de Amanda, pues cuando llegó el momento de interpretar el temas El Me Mintió, la cantante de más de 70 subió al escenario para apoyarla personalmente y cantar a su lado. Tras el icónico momento de dos grandes de la música, surgió un intercambio de regalos.

Desgraciadamente, aunque fue un momento especial entre una de las mayores referentes de los años 80's y 90's, con una de las artistas más famosas y queridas de la época actual, el público lanzó serias críticas por este intercambio, ya que señalan que fue muy injusto por parte de la viuda de Diego Verdaguer, ya que mientras que la intérprete de temas como Luz Sin Gravedad le regaló un costoso perfume, ella le dio una camiseta que llevaba impreso su rostro.

Asi cantaron Amanda Miguel y Beli el éxito "El Me Mintió " en la última prestación de Mentiras All Stars pic.twitter.com/699rOT2Jh8 — Ra0lin (@Ra0lin) November 10, 2025

Aunque en su momento aclaró la situación, el pasado 1 de enero de este 2026, volvió a surgir esta polémica, a la que sin tapujos, la intérprete de Castillos, declaró que ni siquiera ha usado el perfume y que Belinda debe tener la playera por ahí arrinconada, destacando que ella no tuvo el tiempo para hacer compras: "El perfume ni lo use, la playera por ahí debe de estar, yo le agradezco mucho el detalle, yo no lo tuve porque tuve 3 shows y encima tenía que llegar al teatro sin haber descansado, ni pasar a un mall a comprar absolutamente nada".

El detalle lo agradezco, mucho, siempre, pero para mi lo más importante es la calidad del ser, las acciones hablan más que lo que ye vayan a regalar", agregó.

Finalmente, cambiando al tema a si en este nuevo año y a cuatro años de la partida de su esposo, el querido cantante Diego Verdaguer, no piensa enamorarse de nuevo, Amanda destacó que no sabe, que no se cierra pero le será difícil después de 47 años con el intérprete de Usted Qué Haría: "Ay si apareciera un tipo divino, que tuviera algo. Yo siempre lo comparo con mi esposo, porque después de 47 años con mi esposo, ni modo que no lo compare, cuando me toca la mano, cuando le toco el brazo, que mi marido siempre estuvo duro, divino".

Fuente: Tribuna del Yaqui