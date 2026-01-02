Donald Trump destroza a George Clooney al obtener ciudadanía francesa: "No era una estrella de cine"

Washington, Estados Unidos.- El polémico presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, está dando mucho de que hablar, debido a que en sus redes sociales destrozó en críticas al famoso y querido actor, George Clooney, afirmando que solo tiene "películas mediocres" y que "no era una estrella de cine" en realidad, solo alguien sobrevalorado, después de que confirmaran que obtuvo la ciudadanía francesa.

Hace unas horas, el actor de filmes como La Gran Estada, oficialmente ha obtenido la nacionalización francesa, por lo que ya son considerados como ciudadanos franceses, después de que él, su esposa Amal Alamuddin y sus hijos, se encuentran residiendo en el país antes mencionado desde hace más de cuatro años. Para muchos, esto ha sido un mensaje claro de su postura en contra del actual presidente del país norteamericano.

Como se sabe, George en el pasado dejó en claro que él, junto a Amal, tomaron la decisión de vivir en Francia porque deseaba que sus hijos crecieran lo más felices y tranquilos posibles, sin la presión de Hollywood y de los paparazzis, sin embargo, muchos también externaron que se trataría de su desprecio a Trump, ya que en varias ocasiones, ha demostrado que una fuerte oposición pública a las políticas de Donald Trump.

George Clooney dice que la próxima etapa de su carrera no incluirá muchas películas de grandes estudios.



"Las películas en las que trabajaré serán más pequeñas. Si voy a hacer algo lejos de mis hijos, tiene que haber una verdadera razón creativa. El dinero ya no es un problema". pic.twitter.com/EAKiqOAuNa — Peteman (@Nerdcopolis) January 2, 2026

Ahora, ante esta nacionalización, el padre de Baron Trump, que es considerado el genio detrás del triunfo de Trump, a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, ha compartido mensaje en la celebra la salida de George y Amal de Estados Unidos: "¡Buena noticia! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos franceses". De la misma manera, criticó a las autoridades francesas, asegurando que tienen una "gestión absolutamente desastrosa de la inmigración".

Pero eso no fue todo, pues Donald también mencionó que para él, Clooney pese haber estado en películas tan importantes como Del Crepúsculo Al Amanecer y series como ER: Emergencias, en realidad no era una estrella, sino alguien mediocre que solo se quejaba de política: "Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política".

HOLY SH*T uD83DuDEA8 President Trump just ended George Clooney’s whole career. I love this New Year’s Eve pic.twitter.com/w3AW7wIxNu — MAGA Voice (@MAGAVoice) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui