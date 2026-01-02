Familia de Yolanda Andrade le habría sugerido aplicarse la eutanasia : Esto y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias de los famosos y celebridades quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus artistas y celebridades favoritas. En la edición de este viernes 2 de enero, conoce que la familia de Yolanda Andrade le habrían sugerido aplicarse la eutanasia.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Will Smith demandado por acoso sexual y despido injustificado

El actor Will Smith está siendo demandado por el violinista profesional Brian King Joseph, quien acusa al actor y a su compañía de acoso sexual y despido injustificado. Los informes señalan que en el documento legal presentado, el violinista declara que las acciones del también cantante le generaron una gran angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y estrés postraumático, sin embargo, no se ha dicho si busca algún resarcimiento económico.



'El Capi' Pérez será papá otra vez

El presentador 'Capi' Pérez sorprendió a sus seguidores al anunciar que su familia volverá a crecer, después de solo meses de convertirse en papá por primera vez. El anuncio se realizó este 31 de diciembre, a través de un emotivo video familiar publicado en redes sociales, en el cual él e Itzel Barro anuncian la llegada de su segundo hijo.



Familia de Yolanda Andrade le habrían sugerido aplicarse la eutanasia

Según reportes del presentador Javier Ceriani, la hermana de Yolanda Andrade y su cuñado habrían propuesto a la conductora que se sometiera a la eutanasia y también habrían buscado información del proceso en hospitales colombianos. Como se sabe, el polémico presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, hace un par de semanas aseguró que mientras que Yolanda se encuentra débil por su enfermedad, ELA, su hermana Marilé y su cuñado, Sergio Araiza, se han aprovechado para controlarla por completo.

Fuente: Tribuna del Yaqui