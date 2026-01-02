Filtran llamada al 911 de muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones; esta fue causa de su deceso

San Francisco, Estados Unidos.- Después de que se informara a inesperada muerte de Victoria Jones, una de las hijas del querido actor Tommy Lee Jones, en el medio estadounidense TMZ, se ha filtrado la llamada al 911 en el que lanzan la emergencia sobre el fallecimiento de la joven, en donde además se confirmaría la causa del deceso. Según varios informes, Victoria sufrió una sobredosis.

La mañana de este viernes 2 de enero del 2026, se despertó con la noticia de la muerte de la hija de Tommy, que es mayormente reconocido por su papel principal en la trilogía de Hombres de Negro. Según los informes revelados, la joven de 34 años de edad, fue encontrada sin vida durante la madrugada del pasado jueves 1 de enero de 2026 en un hotel de San Francisco, California, alrededor de las 3:14 de la madrugada.

Poco después de que se emitiera la llamada de auxilio por la joven, elementos del Departamento de Policía de San Francisco llegaron al lugar de los hechos, ubicado en la cuadra 900 de la calle Mason, y la encontraron ya sin vida tirada fuera de las habitaciones, en el pasillo del piso 14 del establecimiento. De la misma manera, pese a que no contaba con signos vitales, se asegura que le realizaron reanimación cardiopulmonar para tratar de salvarla, pero lamentablemente, no pudieron hacer nada.

TOMMY LEE JONES ONLY DAUGHTER 34 YEAR OLD VICTORIA FOUND DEAD AT FAIRMOUNT HOTEL ON NEW YEARS DAY IN SAN FRANCISCO.

No father or parent should ever have to endure this. She was the little girl in "MEN IN BLACK II".

“MEN IN BLACK II”. This breaks my heart I can’t even fathom how this feels. pic.twitter.com/xCttRMe0C7 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) January 2, 2026

Ahora, a través del medio TMZ, declararon que las autoridades recibieron una llamada informando de alguien colapsando a causa de una sobredosis de drogas, destacando que obtuvieron el audio de una fuente del despacho de Broadcastify, en el que supuestamente se informa de un "código 3 para sobredosis, cambio de color", en el hotel Fairmont San Francisco, al cual llegaron alrededor de 3:14 de la mañana.

Cabe mencionar que pese a que se intentó reanimarla, el forense ya estaba presente, y una vez que se le declaró sin vida, el médico la analizó en el lugar como parte de su investigación. Hasta el momento no se ha confirmado que la causa de la muerte sea una sobredosis como se dice, pero se espera que pronto se den informes y pronto se tenga respuestas de la autopsia.

BOMBSHELLuD83DuDE2A: A Tragic Start to 2026: Remembering Victoria Jones (1991–2026)



The New Year has begun with a somber note for Hollywood legend Tommy Lee Jones and his family. News has confirmed that his daughter, Victoria Jones, was tragically found deceased early Thursday morning… pic.twitter.com/r1Hkv8Pkfa — Satguy 141 (@satguy01) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui