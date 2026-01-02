Hollywood lamenta la muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

California, Estados Unidos.- Victoria Jones, hija menor del también actor y director estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida durante la madrugada del pasado jueves 1 de enero de 2026 en San Francisco, California. De acuerdo con medios como TMZ y People, la lamentable noticia fue reportada a las autoridades alrededor de las 03:14 horas (tiempo local) en un hotel ubicado en la cuadra 900 de la calle Mason.

Fueron elementos del Departamento de Policía de San Francisco quienes acudieron al llamado y, según los primeros informes, la joven fue hallada sin vida en un pasillo del piso 14. Tras el hallazgo, especialistas comenzaron a revisar el cuerpo y personal del equipo de emergencia le practicó reanimación cardiopulmonar; sin embargo, se percataron de que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el motivo de su fallecimiento no ha sido dado a conocer. No obstante, en TRIBUNA, como siempre, estaremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas. De igual manera, el actor que participó en exitosas producciones cinematográficas como Men in Black (1997), al lado del reconocido Will Smith, El fugitivo (1993) y Lobos humanos (1996), no se ha pronunciado al respecto.

Tommy Lee Jones y su hija

Debut como actriz

Victoria Kafka Jones era fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado de 1981 a 1996. Cabe mencionar que con ella también se convirtió en padre de Austin, el hijo mayor del cuatro veces nominado al Premio Óscar. Su debut como actriz ocurrió cuando era adolescente en la película Hombres de Negro II (2002); posteriormente, formó parte de series y filmes como One Tree Hill (2003) y Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005).

Con el paso del tiempo dejó de lado la actuación y en contadas ocasiones fue captada acompañando a Tommy Lee Jones en distintos eventos públicos, como ocurrió en 2014, cuando asistió junto al actor, de entonces 79 años, al Festival Internacional de Cine de Tokio. Asimismo, el New York Post informó que el año pasado fue arrestada en tres ocasiones; una de ellas ocurrió en abril, en el condado de Napa, por obstruir a un agente de paz, aparentemente bajo los efectos de sustancias.

