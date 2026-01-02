Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 3 de enero 2026: Predicciones para tu signo con Luna en Acuario

Ciudad de México.- Este sábado 3 de enero de 2026 llega con una vibra distinta, rebelde y renovadora, marcada por la Luna en Acuario, que pone al Universo en modo cambio, libertad y sacudidas necesarias. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, apenas arrancando el año muchos signos sentirán una necesidad urgente de romper rutinas, decir verdades que se habían guardado y tomar decisiones pensando más en su felicidad que en quedar bien con los demás.

La energía de la Luna en Acuario impulsa ideas nuevas, planes fuera de lo común y encuentros inesperados que pueden abrir los ojos. Nana Calistar advierte que este día no es para aferrarse al pasado ni a lo que ya caducó. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de los astros y el Tarot para este día; si el mensaje te resuena, es porque es para ti.

Aries

Arrancas el año queriendo cambiarlo todo y hoy la Luna en Acuario te empuja a romper rutinas. Ojo: no todo lo viejo es malo. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada. No reacciones al impulso.

Tauro

Este sábado te confronta con decisiones que ya no puedes seguir aplazando. La Luna te sacude en temas laborales o de metas personales. Si algo ya no vibra contigo, suéltalo sin culpa. El amor pide más libertad.

Géminis

Día ideal para planear viajes, estudios o cambios importantes. La Luna en Acuario activa tu mente y te llena de ideas. En el amor, cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. Sé claro y honesto.

Cáncer

Las emociones andan intensas, pero necesarias. Hoy entiendes por qué ciertas personas se alejaron. No lo tomes como pérdida, sino como aprendizaje. El dinero empieza a moverse, pero evita gastos innecesarios.

Leo

La Luna en Acuario mueve fuerte tus relaciones. Conversaciones pendientes salen a la luz y algunas verdades pueden incomodar. Si alguien no suma, el 2026 no es para cargar con dramas ajenos.

Virgo

Este sábado te invita a organizar tu vida desde la raíz. Cambios en hábitos, salud o rutinas se vuelven urgentes. En el amor, deja de analizar tanto y permite que las cosas fluyan.

Libra

La energía astral te favorece en el amor y la creatividad. Alguien especial puede reaparecer, pero no idealices. Disfruta el momento sin expectativas exageradas. Buen día para hacer algo solo para ti.

Escorpio

La Luna en Acuario te mueve el tapete emocional. Asuntos familiares o del pasado resurgen para ser sanados. No huyas: enfréntalos y libérate. En lo económico, cuida lo que firmas o prometes.

Sagitario

Tu palabra tendrá peso hoy, así que mide bien lo que dices. La Luna activa conversaciones clave que pueden abrir puertas importantes. En el amor, alguien espera más atención de tu parte.

Capricornio

Arrancas el año revisando tu relación con el dinero y el valor propio. Este sábado te pide creer más en ti y dejar de conformarte. En el amor, no aceptes migajas emocionales.

Acuario

Con la Luna en tu signo, el Universo te pone en el centro. Es momento de priorizarte, reinventarte y decidir qué versión tuya quieres mostrar en 2026. En el amor, no temas marcar límites.

Piscis

Día de intuiciones fuertes y señales claras. Algo se acomoda internamente y te da paz. Escucha a tu corazón, pero mantén los pies en la tierra. Un sueño empieza a tomar forma.

