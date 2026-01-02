¿Luto en Televisa? Aseguran que Yolanda Andrade será "obligada" por su hermana a tomar la eutanasia

Ciudad de México.- Un polémico periodista declara que Televisa podría vestirse de luto, pues asegura que la querida presentadora y actriz, Yolanda Andrade, si está bajo el control de su hermana, Marilé Andrade, debido a que se afirma que está considerando el irse de este mundo antes de tiempo, debido a que estaría siendo "obligada" para tomar la decisión de practicar la eutanasia.

Como se sabe, el polémico presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, hace un par de semanas, aseguró que mientras que Yolanda se encuentra débil por su enfermedad, ELA, su hermana Marilé y su cuñado, Sergio Araiza, se han aprovechado para controlarla por completo, incluso sus finanzas, sus medicamentos y todo. Ante esto, los involucrados han salido a negar rotundamente lo dicho, asegurando que Yolanda es libre en su totalidad.

Pero ahora, una vez más, esta información se pone en duda, pues el reconocido periodista de origen argentino, Javier Ceriani, que señala sí abusan de su poder su hermana y cuñado, acaba de salir a informar que le ha llegado de buena fuente, que están buscando infundir en la actriz de Televisa la idea de que debe de dejar de sufrir y someterse a un controvertido tratamiento que acelerará su último adiós.

Según el expresentador de Chisme No Like, la pareja le ha buscado a Andrade una serie de hospitales en Colombia para que se practiqué lo que es conocido como eutanasia, que es el hecho de que mueras con el consentimiento médico de dos doctores y un diagnóstico de que no hay cura para su enfermedad: "Marilé y Sergio habrían conversado con Yolanda Andrade de la posibilidad de hacer en un hospital de Colombia un procedimiento médico de los más controversiales del mundo".

Según Ceriani, tanto Marilé como Sergio han hecho pensar a la presentadora de Montse y Joe que es la mejor opción para ella, para no pasar por más sufrimiento en su vida y que su alma se eleve al otro plano sin tanto dolor, y ya finalmente encuentre la paz que desea, bajo sus términos: "El consejo que le habría dado Sergio a Marilé, es que sería bueno este procedimiento de acelerar este proceso de adiós para que su alma se elevara con menos dolor. Sí lo pensó Yolanda, pero quienes la estaban empujando eran, y habían buscado un hospital, fueron Sergio y Marilé".

Pero eso no todo, debido a que el exparticipante de Survivor México, declaró que en medio de toda esta serie de polémicas, sabe de buena fuente que supuestamente, la hermana de la actriz de Rosa Salvaje, ya estaría comenzando a usar el dinero de ella como suyo, pues le sacaría 50 mil dólares de su cuenta.

Fuente: Tribuna de Yaqui