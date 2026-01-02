Ni 'Once' ni 'Vecna': Personaje de 'Stranger Things' que se viraliza por su 'indescifrable' escena final

Los Ángeles, Estados Unidos.- En la gran final de Stranger Things, hubo un curioso personaje que se robó el protagonismo de los actores principales, o sea que ni 'Once' ni 'Vecna', o el resto del elenco inicial, se ha viralizado por su 'indescifrable' escena al lado del 'Mike Wheeler' después de la épica batalla en el 'Otro Lado'. En las redes sociales ha surgido muchas dudas sobre este momento que despierta muchas teorías.

ALERTA DE SPOILERS

El pasado 1 de enero del 2026, se estrenó en Netflix la gran final de la serie Stranger Things, que ha sido de las más exitosas en la década de los 2020's. En este episodio que marca el cierre de una de las historias más importantes de la página de streaming, se vivieron momento sumamente esperados por el público, como lo es que 'Once', interpretada por Millie Bobby Brown, y 'Vecna', interpretado por Jamie Campbell Bower, se enfrentaran en un uno a uno.

Pero, aunque en ese momento sí fue de lo más comentado, así como la manera en que ambos personajes perdieron la vida y finalmente se ha destruido 'El Otro Lado' para acabar con todo lo que tiene que ver con el 'Desollamentes' y los 'Demogorgones', ahora, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, ha comenzado a tener gran notoriedad por una escena muy sencilla que muchos pasaron por alto.

esta pelea entre once y vecna y el desollamentes es la pelea que estuvimos pidiendo desde la primera temporada, once siempre serás famosa #StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/Pd6pbXoe42 — alejo (@alejandropgrc) January 1, 2026

Este personaje se trata de 'Derek Turnbow', que es interpretado por Jake Connelly. En redes sociales ha estado circulando el momento en el que todos los niños secuestrados por 'Vecna' y el 'Desollamentes' ya fueron rescatados y son llevados al mundo real para después explotar el 'Otro Lado', de la nada, 'Derek' ve fijamente a 'Mike', interpretado por Finn Wolfhard, y cuando este cruza miradas con él lo saluda con una sonrisa, que le regresa algo extrañado por esto.

Para muchos fue un gesto muy extraño que podría tener detrás de sí un trasfondo importante de la gran final, como el hecho de que en realidad no ha acabado del todo la historia, pero, también hay quienes molestos aseguran que buscan algo donde no hay nada más que un simple cierre entre ambos personajes, ya que 'Mike' odiaba a 'Derek' por siempre molestar a su pequeña hermana, 'Holly', interpretada por Nell Fisher.

Porque usuarios intentan explicar qué pasó durante esta escena de Stranger Things donde Derek saluda a Mike. pic.twitter.com/pGO3aTBXLr — Tendencias (@TTendenciaX) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui