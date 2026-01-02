(VIDEO) ¿Censura en Año Nuevo? Raúl de Molina es interrumpido tras mensaje a favor de inmigrantes

Ciudad de México.- En las últimas horas se volvió viral en redes sociales un video que impactó a más de uno. Se trata del exitoso presentador de televisión cubanoestadounidense Raúl de Molina, a quien la gran mayoría del público identifica por su famoso programa El gordo y la flaca, de Univision, el cual conduce junto a la también sobrina de la cantante Gloria Estefan, la modelo Liliana del Carmen Estefan García.

¿En qué consiste el video?

Todo ocurrió durante una transmisión de CBS NY, mientras se llevaba a cabo la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo en Times Square, ya que en ese momento el conductor le preguntó qué esperaba para el 2026. Ante ello, el famoso respondió de inmediato que deseaba mejorar la situación de los inmigrantes; sin embargo, el problema surgió segundos después, cuando la transmisión se fue a un corte comercial, algo que para algunos televidentes resultó demasiado evidente.

La trayectoria del fotoperiodista es amplia y, por lo menos, participando en los programas de cierre de año cuenta con aproximadamente 30 años de experiencia. Cabe destacar que durante todo ese periodo jamás le había ocurrido algo semejante, por lo que los internautas comenzaron a adjudicar este hecho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En caso de que esto sea cierto, no sería la primera ocasión en que una figura del mundo del espectáculo es censurada por la administración actual.

Algunos están preocupados

Lo anterior se menciona porque, como te informamos en TRIBUNA, hace unos meses Jimmy Kimmel, reconocido presentador de un programa nocturno tipo Late night show en ABC, fue suspendido tras haber criticado al gobierno de Trump en relación con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Dichos comentarios fueron catalogados como "ofensivos e insensibles", lo que generó polémica al considerarse un acto que atenta contra la libertad de expresión.

Volviendo al caso de Raúl de Molina, creadores de contenido como la reconocida Chamonic, cuyo nombre real es Jaqueline Martínez, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el conductor sea despedido. "PERO solo segundos después de su respuesta, la cadena cortó a comercial, y muchos espectadores que lo estábamos viendo lo notamos al instante y en el momento exacto. Esperemos que esto no le ocasione su despido de la televisora o del programa, porque ya en este país no hay libertad de expresión", aseveró.

