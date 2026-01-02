(VIDEO) Kenia Os comienza el 2026 retomando la música tras dos años de ausencia y se une a Doris Jocelyn

Ciudad de México.- Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida simplemente como Kenia Os, es una creadora de contenido que, después de consolidar su carrera digital, se lanzó como cantante, alcanzando hasta ahora la publicación de cinco discos. Sin embargo, en este ámbito ha tenido un período de relativa ausencia para sus seguidores, pues desde 2024 no lanza nuevos temas, aunque todo indica que este será el año en que nuevamente puedan escuchar su voz en canciones actuales.

De hecho, la sinaloense lo confirmó tras publicar un video en su perfil de Instagram, en el que escribió: "hola 2026… He vuelto", acompañado de la polémica tiktoker Doris Jocelyn. La participación de la joven, conocida por sus videos de maquillaje, consiste en recrear las emblemáticas portadas de la estrella, entre las que se encuentran Canciones para mi ex, K23, Pink Aura, Cambios de luna y Kenia Os: La OG.

Por su parte, Doris vivió hace unos meses un momento complicado, cuando los internautas la criticaron por un video relacionado con la situación de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La consideraron insensible y hasta la acusaron de intentar apropiarse de un tema que no ha experimentado personalmente. Afortunadamente, para la influencer mexicana, este malestar colectivo se fue calmando con el tiempo.

Kenia Os está de regreso

En cuanto al nuevo proyecto musical de Kenia Os, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles, incluyendo una posible fecha de estreno. El silencio de la cantante no disminuyó la expectativa de sus admiradores, quienes de inmediato comenzaron a hacer hipótesis sobre lo que se viene. Evidentemente, su novio, Peso Pluma, también expresó su emoción con un breve mensaje: "Mamá está de vuelta".

La expectativa también se hizo presente en Doris Jocelyn, quien mantiene un silencio absoluto, lo que sugiere que están preparando algo importante. "¡Ansiaba tanto verlo arriba! Les va a encantar todo lo que has estado haciendo con tanto amor", afirmó la personalidad de redes sociales. En TRIBUNA, nos comprometemos a darle seguimiento para que, cuando haya novedades, tengas toda la información que necesitas en nuestro portal.

Fuente: Tribuna del Yaqui