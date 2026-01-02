Will Smith, demandado por acoso sexual y despido injustificado; violinista detalla los "traumantes" hechos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una vez más, el nombre de Will Smith está siendo tendencia por otro fuerte escándalo, debido a que un violinista de nombre Brian King Joseph, acaba de interponer una demanda por acoso sexual, y por supuestamente ser despedido injustificadamente, señalando que pide represalias a estos delitos en su contra, incluso detalló los "traumantes" hechos en el 2025.

Según la información publicada por la revista People, reveló que los hechos ocurrirían en marzo del 2025, mientras que estaban realizando una parada en Las Vegas, Nevada, con todo el equipo musical. Tras esto, reveló que cuando llegó a la habitación de su hotel, descubrió que alguien había entrado mientras él no se encontraba presente y le dejó varios objetos, que señala que para él eran una clara "amenaza sexual".

King declaró que los objetos eran una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH, un pendiente y una nota con el mensaje: "Brian, vuelvo… solo nosotros", acompañada de un corazón y firmada por 'Stone F'. Aunque esto no comprueba que se trate de Will, Brian se mantiene firme en su serie de acusaciones en contra del actor de Hollywood y lo llamada un "depredador".

El exparticipante de American Got Talent, declaró que Smith le dijo: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial, que no tengo con nadie más", y que de inmediato se sintió intimidado por lo que habló al personal del hotel, la Policía local y el equipo de la gira, pero que nadie atendió a su pedida de auxilio y que solamente le dieron respuesta a modo de humillaciones y un despido sin justificar, por lo que desea justicia.

Finalmente, los informes señalan que en el documento legal presentado, el violinista declara que lo hecho por El Príncipe Del Rap le generó una gran angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y estrés postraumático, sin embargo, no se ha dicho si busca algún resarcimiento económico. Cabe mencionar que hasta el momento ni el actor, ni su oficina han emitido una postura pública a estas declaraciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui