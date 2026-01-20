Ángela Aguilar es captada al usar las joyas de Cazzu; acusan a Christian Nodal de autorobarse en Argentina

Ciudad de México.- De nueva cuenta en redes sociales ha circulado un video en el que afirman que Ángela Aguilar se encuentra en una fiesta supuestamente usando las joyas de la reconocida cantante de trap argentina, Cazzu, por lo cual han comenzado a lanzar acusaciones de autorobo al cantante del regional mexicano, Christian Nodal, cuando aún era la pareja de la artista extranjera al vivir en Argentina.

Como se sabe, mientras que el reconocido intérprete de Adiós Amor estaba en una relación con Cazzu, ambos decidieron mudarse juntos a Argentina en un rancho que el sonorense compró para poder vivir alejados de todo el escrutinio público. Pero, esa calma se vio perturbada de un momento a otro, cuando aparentemente un grupo de ladrones invadió su hogar y les robaron miles de pesos en joyas, efectivo y demás que tenían.

Ante esto, comenzaron a despertar muchas sospechas, ya que incluso se culpó a la hermana de la creadora de temas como Con Otra de haber sido responsable de esta lamentable situación, por lo que cuando sucedió la ruptura entre el mexicano y la argentina, hubo algunas opiniones divididas sobre las verdaderas intenciones de Cazzu con Nodal, hasta que salió a la luz el romance del sonorense con la hija de Pepe Aguilar, a la que ahora dicen ver con parte de la joyería robada.

Christian Nodal: Envió Un Contundente Mensaje Para Pedir Que Paren Los Ataques En Contra De La Mamá De Su Hija Y La Familia De La Argentina. “ Tras Ser Implicados En Robo Millonario. pic.twitter.com/anW3p6o0GO — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) May 29, 2024

Fue mediante un video que circula en redes sociales, en el que exhiben fotografías de la intérprete de Gotitas Saladas en las que usa un anillo en forma de corazón, y justo al lado, la comparación de la intérprete de La Cueva usando supuestamente el mismo anillo, además de un collar de oro, mientras que estaba al lado de Kunno. Precisamente por este motivo, es que acusan a Nodal de autorobarse en Argentina.

Según la fuente ha compartido dicho video, declara que el cantante sonorense pudo haber contratado a alguien para que entrara a su hogar y se robara las joyas, pero con un tono sarcástico y en broma, en donde señalaban que como se podía creer eso de tan admirable persona, que ha dado tanto de que hablar en los últimos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui