¿Cuáles serán las nuevas características del próximo iPhone 18? Rumores señalan septiembre como fecha de lanzamiento

Ciudad de México.- El iPhone 18 Pro Max ya está en el centro de las conversaciones tecnológicas. Aunque Apple mantiene su hermetismo habitual, diversas filtraciones sugieren que el próximo mes de septiembre se conocerá un dispositivo que busca romper con lo establecido. La gran novedad sería el chip A20 Pro, un procesador que, unido a un módem 5G de fabricación propia, promete no solo una potencia sin precedentes, sino también una gestión de energía mucho más eficiente para que la batería dure más tiempo.

En cuanto a su apariencia física, los rumores apuntan a una evolución radical hacia el "todo pantalla". Se especula que el sistema FaceID estará oculto debajo del panel, lo que permitiría eliminar por completo la Dynamic Island o reducirla al mínimo. Este cambio ofrecería una experiencia visual mucho más limpia y sin distracciones, cumpliendo uno de los deseos más antiguos de los usuarios que prefieren un diseño fluido y sin interrupciones en el cristal frontal.

Uno de los detalles más llamativos que ha circulado en redes sociales es la posibilidad de un acabado transparente. Este estilo permitiría observar los componentes internos del teléfono, dándole un toque retro y futurista a la vez que lo diferenciaría de cualquier modelo anterior. Esta apuesta estética, sumada a materiales cada vez más ligeros, busca captar la atención de quienes buscan un dispositivo que no solo funcione bien, sino que también destaque visualmente.

La fotografía también recibirá un impulso importante con la llegada de sensores más avanzados. Se dice que la cámara principal podría adoptar una tecnología capaz de captar imágenes mucho más nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz. Esto abriría un abanico de nuevas herramientas creativas para los entusiastas de la imagen, manteniendo al iPhone como un referente en el mercado de la creación de contenido profesional y personal.

Finalmente, se especula que el lanzamiento oficial ocurrirá en el tradicional evento de septiembre. Apple parece querer seguir la línea de innovación marcada el año pasado con el iPhone Air, aquel modelo que sorprendió por su extrema delgadez sin sacrificar potencia. Con el iPhone 18 Pro Max, la compañía intentará equilibrar nuevamente el diseño experimental con un rendimiento de alto nivel, consolidando su catálogo de cara al cierre de este año 2026.

- Variable aperture Main camera

- Punch hole front camera on the left side

(With face id and Dynamic island)

- A20Pro chip (2nm)

-5G connectivity via satelite.

- Could come in Burgundy, light brown or in Purple.



Fuente: Tribuna del Yaqui